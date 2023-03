Inflazione, alle famiglie piacentine costa oltre 7mila Euro. Cordani di Federconsumatori:”Ci sono anche casi allarmanti” – AUDIO

Inflazione, alle famiglie piacentine costa oltre 7mila Euro. Angela Cordani di Federconsumatori:”Ci sono anche casi allarmanti segnalati al nostro sportello”. La responsabile di Piacenza dell’associazione a tutela di cittadini e consumatori, ha commentato la notizia a Radio Sound.

Secondo lo studio della Cgia di Mestre nel biennio 2022/2023, causa l’inflazione e il carovita, gli italiani sono costretti a ricorrere ai propri risparmi per una cifra pari a 163,8 miliardi. Piacenza è tra le città con la media più alta in questo senso, oltre 7mila Euro a famiglia.

Il dato a Piacenza – spiega Cordani – fa il pari con quello degli anni precedenti, dove il territorio non ha mai brillato in questo senso. Sta aumentando tutto e noi attraverso il nostro osservatorio nazionale cerchiamo di monitorare la situazione. Sicuramente gli aumenti che stiamo subendo sono l’effetto di una inflazione a due cifre. Gli economisti ci spiegano che l’inflazione a due cifre è una malattia del sistema economico, perché colpisce i più deboli. Invece favorisce chi ha dei debiti, in questo caso il maggior debitore che possiamo avere in Italia è lo Stato. Questo fa riflettere e ci ha fatto chiedere interventi da parte del Governo.

C’è stato un leggero miglioramento?

La situazione non si è risolta, siamo ancora in mezzo al guado. Sicuramente abbiamo avuto solo qualche timido segnale di calo dei costi delle materie prime per quanto riguarda gas e luce. Però lo verificheremo nei prossimi mesi perché per ora le bollette sono ancora salate. Poi sono preoccupanti gli aumenti negli alimentari.

Vi chiedono aiuto le famiglie?

Purtroppo stiamo verificando anche dei casi drammatici di mancato pagamento delle bollette. Oppure cittadini che segnalano il grande aumento della rata del mutuo. Per chi non ha il tasso fisso, ho visto importi a volte quasi raddoppiati. Questo per una famiglia che deve pagarlo per la prima casa e non per il lusso, è un’altra botta importante.

La Cgia di Mestre segnala che a livello territoriale, nel biennio 2022-2023 il costo più salato lo soffriranno le famiglie del Trentino Alto Adige, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto. A livello provinciale, invece, l’inflazione colpirà soprattutto le famiglie residenti a Bolzano, che subiranno un prelievo medio di 10.542 euro. Seguono Milano con 8.500, Trento con 8.461, Lecco con 8.201 e Treviso con 7.948. Le famiglie meno “colpite”, invece, saranno quelle ubicate in provincia di Siracusa con 3.842 euro, Trapani con 3.595 e Crotone con 3.130. Piacenza in questa classifica è nelle prime venti posizioni.