Pestaggio di gruppo ai giardini di via Nasolini, 50enne salvato dalla polizia locale: aggressori in fuga e indagini in corso

Risale ai giorni immediatamente precedenti le festività natalizie l’intervento di due pattuglie della Polizia Locale che hanno risposto alla segnalazione ricevuta per una rissa in corso nella zona di viale Dante.

Gli agenti hanno sorpreso nei pressi dei giardinetti di via Nasolini alcuni individui intenti ad aggredire un uomo riverso a terra, riuscendo a interromperne l’azione violenta e a trarre in salvo la vittima, un uomo di circa 50 anni immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sono tuttora in corso, anche attraverso l’analisi delle riprese delle telecamere di videosorveglianza comunali, le attività investigative per l’identificazione degli aggressori, datisi alla fuga all’arrivo degli agenti “il cui tempestivo arrivo sul posto, nell’ambito della costante attività di controllo e presidio del territorio – sottolinea il Comando – ha consentito di scongiurare conseguenze più gravi per la persona che ha subito l’attacco”.

