Volontariato in Onda, il Co.Pr.E.S.C. di Piacenza promuove nel 2025 tre progetti per il Servizio Civile Universale – AUDIO

Volontariato in Onda, il Co.Pr.E.S.C. di Piacenza promuove tre progetti per il Servizio Civile Universale. Il Bando è aperto sino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Il tema è stato affrontato da Valentina Porcu nella rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza

E’ possibile presentare domanda di partecipazione per una sede ed un progetto che si realizzerà tra il 2025 e il 2026, su tutto il territorio nazionale e all’estero. Sul sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it è possibile trovare il collegamento diretto alla piattaforma online per l’invio della domanda (tramite Spid) oltre che tutte le informazioni generiche.

In collaborazione con gli Enti del nostro Coordinamento provinciale di Piacenza – spiega Valentina Porcu del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Piacenza – promuoviamo in particolare 3 progetti. Due sono progetti in ambito Educazione e promozione culturale, uno con gli Enti CSV EMILIA e Avis provinciale e l’altro con le scuole dell’infanzia FISM (Federazione italiana scuole materne). Poi c’è un progetto nell’Assistenza alla disabilità con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

L’impegno richiesto è di circa 25 ore settimanali per 12 mesi, orientativamente a partire da giugno 2025. Una volta inviata la candidatura e chiuso il Bando, si svolgeranno i colloqui e successivamente verranno pubblicate le graduatorie di selezione. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.serviziocivilepiacenza.it

Questa è un’esperienza di 12 mesi – prosegue Valentina Porcu – unica nella vita nel senso che poi non si può più ripetere. Quindi è importante cogliere l’occasione negli anni in cui è disponibile perché è un momento di crescita personale mettendo anche a frutto quelle che sono le proprie competenze, capacità personali.

E’ un modo anche per entrare nel mondo del lavoro

Si tratta di insegnamenti sul campo molto importanti che poi rimangono per sempre.

Il Co.Pr.E.S.C. di Piacenza

E’ un’associazione pubblico-privata, istituita nel 2005 su iniziativa della Provincia di Piacenza, che si occupa di coordinamento, rappresentanza, promozione, sensibilizzazione e riconoscimento del servizio civile sul territorio provinciale.