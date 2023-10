Piacenza – Arconatese 2-0, i biancorossi danno un segnale al campionato. Maccarone: “Tre punti d’oro” – AUDIO

Il Piacenza pur senza brillare batte la capolista Arconatese al “Garilli” 2-0 e dà un chiaro segnale al campionato di serie D: i biancorossi ora sono a -1 dalla vetta della classifica. Mister Maccarone conferma il 4-3-3 con Castro al fianco di D’Agostino e Recino. I locali trovano il vantaggio dopo appena 7′: al secondo corner D’Agostino fa partire un traversone, Menegazzo interviene di testa, mettendo di fatto fuori causa il suo portiere. Da quel momento paradossalmente i piacentini faticano maledettamente a giocare, mentre gli oroblù attaccano costantemente.

L’Arconatese colpisce ben due legni a cavallo dei due tempi (ed un terzo nel finale). Poi arriva il raddoppio del Piacenza. Al 67′ D’Agostino va in pressing, recupera un pallone e serve Recino che deve solo depositare in rete il suo ennesimo gol stagionale. Nel finale D’Agostino fallisce un calcio di rigore.

Un risultato importante per la stagione del Piacenza. Prossimo appuntamento domenica 22 ottobre, alle ore 15:00, sul campo del Club Milano

Le parole del mister: “Un risultato importante contro un avversario che ha giocato alla pari con noi”

La partita

Primo tempo

Squadre in campo. Piacenza con la classica maglia biancorossa, Arconatese in completo azzurro.

1′- Calcio d’inizio al “Garillli”.

2′- Arconatese subito in zona offensiva con un traversone dal lato destro del campo.

5′- Calcio d’angolo per il Piacenza

6′- Calcio di punizione per la squadra ospite, i biancorossi rinviano.

7′ Sul secondo corner del Piacenza c’è il traversone di D’Agostino e Menegazzo fa autorete di testa! Piacenza – Arconatese 1-0

9′- Corner per la squadra ospite, colpo di testa di Mauthe sopra la traversa.

10′- Santella a terra dopo un contrasto aereo. Piacenza momentaneamente in 10.

18′- Il Piacenza recupera il pallone dopo un giro palla prolungato da parte dell’Arconatese.

22′- Cross di D’Agostino e colpo di testa di Gerbaudo. Palla fuori di poco.

24′- Ammonito Donizzetti.

34′- Fuorigioco di Castro.

35′- Piacenza che dopo il gol non è più riuscito a rendersi pericoloso.

36′- Occasionissima Arconatese: Quaggio prova il pallonetto, palla fuori di pochissimo.

42′- Altra occasione per l’Arconatese: Menegazzo colpisce il palo in acrobazia.

Fine primo tempo. Finisce il primo tempo al Garilli, decide il momentaneo vantaggio dei padroni di casa l’autorete di Menegazzo.





Secondo tempo

Inizia la seconda frazione di gioco; nessun cambio da entrambe le parti.

46′- Ammonito Silva. Calcio di punizione in zona pericolosa per la squadra ospite.

47′- Traversa dell’Arconatese direttamente da calcio di punizione.

49′- Calcio d’angolo per il Piacenza dopo un’azione ben costruita da parte dei biancorossi.

53′- D’Agostino ci prova dai 20 metri, palla fuori di poco.

57′- Primo cambio del match: entra Andreoli per Castro.

60′- Gerbaudo prova con il mancino un tiro a giro dal limite. Palla fuori dal bersaglio.

61′- Grande parata di Moro su Menegazzo. Angolo per l’Arconatese. Sugli sviluppi c’è il colpo di testa di un giocatore ospite, palla sopra la traversa.

63′- Ammonito Ientile dopo una ripartenza del Piacenza.

67′- D’Agostino va in pressing, recupera il pallone, serve Recino che deposita in rete il suo settimo centro stagionale in campionato! Piacenza – Arconatese 2-0

70′ Grandissima parata di Moro sul colpo di testa ravvicinato di Quaggio: sesto corner per l’Arconatese. Sugli sviluppi c’è il tiro al volo dello stesso Quaggio, palla fuori di poco.

80′- Ronzoni colpisce il palo dopo una bella azione da parte dell’Arconatese.

82′- D’Agostino recupera palla, riparte e serve Recino che colpisce il palo, grande occasione per i padroni di casa.

84′-Cambio per i biancorossi: esce l’autore del gol Recino ed entra Hrom.

86′- Altra occasione per il Piacenza e doppia parata per Lionetti. Palla in calcio d’angolo.

87′ Rigore per il Piacenza. Il neo entrato Hrom viene atterrato dal portiere che viene anche ammonito. D’Agostino sbaglia dal dischetto! Entra Ndoye per D’Agostino

Triplice fischio al “Garili”: il Piacenza batte 2-0 la capolista e si porta a -1 dalla vetta, grazie anche al pareggio interno del Caldiero Terme con il Pro Palazzolo.

La formazione ufficiale

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Gerbaudo, Bachini e Artioli, Fernandes, Recino, D’Agostino. All Maccarone

Arconatese (3-5-2) Lionetti, Luoni, Del Carro, Mauthe, Rondanini, Ientile, Cavagna, Donizetti, Menegazzo, Quaggio, Ronzoni. All Livieri.