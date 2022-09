Piacenza Baseball, a Reggio Emilia si decide la semifinale dei playoff promozione

Archiviato il turno d’andata con un pareggio che mantiene la massima incertezza, il Piacenza Baseball contenderà la semifinale al Reggio Rays allo stadio Caselli di Reggio Emilia. Due incontri previsti sabato 3 settembre (gara tre alle 15.00 e gara quattro alle 20.00) i quali potrebbero già emettere il verdetto nel caso una delle due formazioni dovesse ottenere il doppio successo. L’eventuale gara cinque è prevista domenica 4 alle 15, sempre sul diamante reggiano, qualora le due contendenti si spartissero di nuovo la posta in palio il sabato.

I primi due incontri hanno mostrato quello che ci si poteva aspettare: reggiani più pronti dal punto di vista fisico, biancorossi pronti a resistere nei momenti di difficoltà ed abili a sfruttare le poche occasioni concesse dai forti lanciatori partenti avversari. La vera incognita del prossimo turno sarà la gestione dei lanciatori: nel caso le partite di sabato impongano l’utilizzo di più giocatori sul mound per forzare la serie a gara cinque o per ottenere il passaggio del turno direttamente al sabato, renderebbe difficoltosa la disponibilità di braccia fresche nell’eventualità si debba affrontare la “bella”; tenendo ovviamente conto che Reggio non potrà utilizzare il giovane talentuoso Da Silva in gara tre, in quanto il regolamento impone i lanciatori di scuola italiana.

Dal punto di vista attitudinale Piacenza ha dimostrato di saper vendere cara la pelle e di non subire alcun timore reverenziale nei confronti di un team che ha dominato il proprio girone. La squadra si appresta alla trasferta con la giusta determinazione di chi ha le carte in regola per provarci e la spensieratezza di chi non ha la pressione di dover vincere per forza.

Programma giornata semifinali Gironi A-B:

Reggio Emilia-Piacenza (1-1); Bolzano-Catalana Alghero (1-1); Codogno-Alpina Trieste (2-0); Milano-Sambonifacese (2-0)

Sabato al De Benedetti i playout di Serie A

Se il Piacenza sarà a Reggio Emilia a giocarsi l’accesso alla finale play-off per la A, c’è chi sabato, al De Benedetti, la massima serie cercherà invece di non perderla. Stiamo parlando di Ecotherm Brescia e Falcons di Torre Pedrera (RN) che, sul diamante piacentino, daranno vita alle prime due partite della serie al meglio delle cinque che dovrà decidere chi retrocederà nella serie B 2023. Gli incontri inizieranno alle 11 gara1 ed alle 15,30 gara2. La circostanza di vedere due team di A a Piacenza deriva dall’indisponibilità di un terreno di gioco da parte del Brescia che quindi in questo caso sarà squadra di casa. Le partite di ritorno tra sette giorni in riva all’Adriatico.