Piacenza Baseball – Cinque biancorossi vincono il torneo del Tricolore con il Team Love’s Emilia

A volte le vittorie arrivano quando meno te le aspetti, in circostanze anche bizzarre. E’ quanto è accaduto a cinque giovanissimi del Piacenza Baseball che, arrivati all’ultimo momento a comporre un team misto U12, si sono tolti la soddisfazione di vincere a punteggio pieno il Torneo del Tricolore a Reggio Emilia.

La rinuncia all’ultimo istante di una squadra metteva in crisi gli organizzatori i quali, in quattro e quattr’otto, mettevano insieme un team misto emiliano romagnolo grazie alla disponibilità di Piacenza Baseball, Modena, Collecchio e Torre Pedrera. I Love’s Emilia, così hanno scelto di chiamarsi, hanno ben presto fatto gruppo tirando fuori le loro migliori qualità, evidentemente sufficienti per dominare la manifestazione.

Partita dopo partita sono cresciuti: 6-0 al Poviglio, 12-3 ai padroni di casa del Reggio, 9-4 agli Avigliana Bees. Questi ultimi piemontesi erano anche gli avversari in finale e finivano ancora sconfitti per 6-1. Un percorso netto che premia un team nato e finito in un week-end che però è servito a creare nuove amicizie e stimolare la parte migliore dello sport giovanile. Un applauso a Enrico Bertonazzi, Liam Desjardins, Cristian Mendoza ed ai fratelli Fabrizio e Mattia Jimenez che, accompagnati da Francesca Contini e Cristian Anelli, hanno contribuito a firmare questa bella impresa.