Piacenza Baseball – Domenica tre partite per il “Memorial De Benedetti”

La pre-season si fa sempre più “vera” e domenica si comincia a fare sul serio con l’interessante Memorial De Benedetti in programma sull’omonimo diamante delle Novate. Una giornata intensa, organizzata dal Piacenza Baseball con ospiti la formazione di Serie A del Brescia ed i Campioni di Germania dell’Heidenheim.

Un girone all’italiana

Un girone all’italiana per assegnare per la ventiquattresima volta il trofeo intitolato al fondatore della società piacentina. Una edizione di lusso nella quale il Piacenza è chiamato a confrontarsi con avversarie di livello superiore e a guadagnarne sarà certamente il livello tecnico del triangolare. Oltretutto per Brescia ed Heidenheim si tratterà dell’ultimo test di preparazione ai rispettivi campionati che scatteranno già domenica prossima, in anticipo rispetto alla B del Piacenza che aprirà i battenti per Pasqua. I

l De Benedetti potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera i lanciatori tesserati dalle due squadre per le partite di campionato riservate agli stranieri. In settimana erano infatti attesi gli arrivi a Brescia del cubano Hector Ponce ed in Germania del canadese Jared Mortensen.

I vincitori

Per i lombardi si tratterà dell’esordio assoluto nella manifestazione mentre nell’albo d’oro del De Benedetti il nome dell’Heidenheim figura due volte tra i vincitori e quello del Piacenza per quattro. I bavaresi, che annoverano tra le loro file anche otto nazionali tedeschi, resteranno a Piacenza fino a martedì e lunedì pomeriggio al De Benedetti affronteranno in amichevole gli altri tedeschi del Fussen, anch’essi in Italia per preparare la stagione.

Il programma

Domenica si apre alle 10,30 con Piacenza Baseball-Heidenheim

Alle 13,15 sarà la volta del Brescia che giocherà con la perdente del primo incontro.

Chiusura alle 16 col confronto tra Brescia e la vincente del primo incontro

Alle 18,30 la cerimonia di premiazioni direttamente sul diamante piacentino

Sabato amichevole U14 al Montesissa (inizio ore 15) tra Piacenza e Old Rags Lodi.