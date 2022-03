Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio supera Corlo in tre set

Seconda vittoria consecutiva (terza nelle ultime tre gare) per la Pallavolo Sangiorgio che in tre parziali ha la meglio sull’ostica formazione modenese del Corlo.

Successo importante per le ragazze di coach Matteo Capra che mantengono la quinta posizione in classifica con 28 punti, frutto di 9 vittorie e 7 sconfitte. Da evidenziare la prestazione del capitano Perini che ha permesso a ben quattro attaccanti (Gilioli, Tonini, Marc e D’Adamo) di andare in doppia cifra e della giovane Greta Galelli sempre più a suo agio nel ruolo di libero, mostrando una crescita costante.

La cronaca

La squadra albiceleste parte con Perini-Tonini, Marc-Gilioli, Zoppi-D’Adamo e Galelli in seconda linea. Le piacentine partono forte, 11-3, e non lasciano spazio di rimonta alle avversarie, 22-11. Alcuni errori delle locali prova a rimettere in corsa le modenese, ma la Pallavolo Sangiorgio chiude 25-16.

Nel secondo parziale gioca Molinari al posto di Zoppi; Corlo mette la freccia, 14-16, un attacco di D’Adamo impatta, 16-16, ed un muro di Perini porta a due le lunghezze di vantaggio delle piacentine. Corlo prova ricucire lo strappo poi Tonini in pipe realizza il 22-20 e Marc chiude 25-21. Stesso sestetto nel terzo set. Corlo parte meglio, 7-10, la Pallavolo Sangiorgio pareggi i conti sul 13-13 e sorpassa le avversarie sul 16-14 con Marc. Preso il vantaggio le albicelesti chiudono 25-21.

Nel prossimo turno, sabato 2 aprile, la Pallavolo Sangiorgio sarà ospite della Volley Academi Modena, fanalino di coda.

Pallavolo Sangiorgio-Ass. Sport. Corlo 3-0

(25-16, 25-21, 25-22)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini 3, Gilioli 12, Molinari 1, Galelli (L), Salimbeni, Tonini 16, Viaroli (L), Zoppi 1, Hodzic, Marc 12, D’Adamo 12. All.: Capra.

Ass. Sport. Corlo: Barbieri (L), Zanoni 5, Giovanardi 1, Fiore 1, Ferrarini5, Zanni, Giannini 6, Pelloni 9, Turci 9, Zanghieri 9, Grillenzoni, Fontana, Muratori, Andreoli. All. Rovatti.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 35 punti; Rubierese Volley 34; Cr Transport Ripalta 31; Volley Stadium Mirandola 30; Pallavolo Sangiorgio 28; Tomolpack Marudo 25; Ass. Sport Corlo 21; Arbor Reggio Emilia 24; Galaxy Inzani Volley 18; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.