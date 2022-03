Migliaia di visitatori nella giornata inaugurale di Apimell, Seminat e Buon Vivere. Presente anche una delegazione di studio di apicoltori israeliani – FOTO

Partenza in grande stile per l’edizione 2022 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, le tre fiere primaverili all’insegna del verde, della natura e delle tipicità enogastronomiche inaugurate questa mattina a Piacenza Expo, dove rimarranno allestite anche domani e domenica (orario dalle 9.00 alle 18.30).

Nelle giornata inaugurale sono infatti stati migliaia i visitatori, provenienti da tutto il nord Italia ma anche da Francia, Svizzera, Austria, Germania e Slovenia, che hanno riconfermato la loro fedeltà a una rassegna fieristica capace di unire, nello spazio di due padiglioni, il mondo dell’apicoltura con tutte le novità relative ai prodotti dell’alveare, quello del florovivaismo con attrezzi, materiali e strumenti per il giardinaggio e l’orticoltura, e le eccellenze e le tipicità enogastronomiche di ben dodici regioni italiane.

Centoventidue gli espositori presenti per Apimell, sessanta per Buon Vivere e trentotto per Seminat, grazie a un allestimento fieristico concepito sulla base delle attuali disposizioni normative in tema di sicurezza e tutela della salute. Un nuovo layout gradito sia agli espositori che ai visitatori, ma anche più agevole per chi desidera vedere da vicino le novità esposte in fiera. E di novità, Apimell, Seminat e Buon Vivere ne hanno offerte anche quest’anno, a partire dalle soluzioni sempre più ecocompatibili non solo per l’apicoltura ma anche per la cura di orti e giardini.

Una fiera sempre più internazionale grazie a Piacenza Expo, che per questa edizione 2022 ha organizzato la presenza di cinque operatori israeliani del settore apicoltura attraverso il progetto “Open me – On Piacenza Expo Network – Matching Exhibitors” nell’ambito del Bando varato dalla Regione Emilia Romagna “Fiere e Filiere digitali”. Un bando basato proprio sull’internazionalizzazione digitale del sistema fieristico regionale e che ha previsto, tra le azioni del progetto, la visita di operatori del bacino del Mediterraneo, ma anche la realizzazione di specifiche campagne web di comunicazione. I cinque operatori presenti, selezionati attraverso gli Uffici ICE di Tel Aviv (Israele), hanno potuto relazionarsi con diverse aziende espositrici della Regione oltre a effettuare una visita guidata alla scoperta delle bellezze e dei tesori artistici di Piacenza.

“Un ottimo afflusso di visitatori – sottolinea l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – in un momento ancora parzialmente segnato dall’emergenza sanitaria. Avevamo già avuto segnali positivi con Pantheon e anche con un appuntamento tecnico per operatori professionali come Tomato Word. E’ un riscontro positivo al continuo e incessante lavoro svolto in questi mesi dalla nostra struttura operativa, che ancora una volta ci ha permesso di mettere al centro il nostro territorio e di offrire a oltre duecento espositori una vetrina fieristica di livello internazionale, che il pubblico dimostra di apprezzare”.