Piacenza segna il passo nel match numero 3 della serie playoff contro Castelfranco Veneto. Con il punteggio di 9-3 i padroni di casa ipotecano la vittoria con 7 punti al primo attacco.

Un avvio da incubo per Piacenza Baseball costretti a veder passare dodici battitori nel box prima di completare le tre eliminazioni. Castelfranco colpisce sette valide ed il partente Ettami è costretto a scendere con appena un out all’attivo. Macak è il primo di rilievo ma anche il suo approccio non è stato impeccabile.

Sul 7-0 è iniziata una nuova partita, ma dal secondo inning tutto è tornato in equilibrio con ormai Piacenza compromessa. I biancorossi non sono sprofondati ma nemmeno hanno abbozzato una rimonta che fosse credibile. Tre sole valide fino al quinto poi d’improvviso tre di fila al sesto (Chacon, Cetti e Capra) con un punto.

Però Castelfranco è rimasta sempre lontano, anche quando all’ottavo sono arrivati altri due punti propiziati dal turno forte.

Finisce 9-3 con la serie sul 2-1 per i veneti.

Domattina al Piacenza serve a tutti costi vincere per continuare altrimenti i play off finiranno.

L’eventuale gara5 decisiva subito al pomeriggio.

Formazione Piacenza baseball: Minoia 2b, Chacon ss, Cetti ec, Capra 1b. Calderon es, Molina ed, Pinoia dh, Gardenghi ric, Caimmi 3b.Lanciatori: Ettami, Macak, Sanna, Rossi.