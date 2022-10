Piacenza Baseball – U12 vittoriosa a Collecchio. Domenica parte il XVI Torneo Farnese

L’U12 del Piacenza vince 13-9 a Collecchio e chiude al settimo posto nella classifica della Zona Ovest di Coppa Emilia. Un successo chiaro nonostante la rimonta dei parmensi nella seconda metà della partita quando il risultato, sull’11-1, sembrava saldamente nelle mani dei piacentini. Si chiude così il torneo regionale ma la stagione giovanile è ancora lontano dal concludersi. Nel week-end partiranno infatti due importanti appuntamenti autunnali. Domenica scatta il Torneo Farnese, tradizionale rassegna giovanile organizzata dal Piacenza, giunta alla sedicesima edizione che per l’occasione è abbinata al Cinquantesimo della Società. Due giornate, otto squadre in due categorie, dodici partite in tutto.

Cominciano le U12 domenica al Montesissa: Piacenza, Ares Milano, Old Rags Lodi e Codogno. Girone unico all’italiana e poi semifinali e finali con la conclusione domenica 16 quando in contemporanea, al De Benedetti, si giocherà un quadrangolare U15 con Piacenza, Old Rags, Codogno e Pianorese. Un intenso programma che riporta alla ribalta un prestigioso torneo che mancava dal 2018 quando ospiti furono i giovani americani dell’MVP Team proveniente dal Michigan.

Il calendario della prima giornata prevede: alle 10 Piacenza-Codogno, alle 12 Old Rags-Ares, alle 14 il derby Codogno-Old Rags ed alle 16 Ares-Piacenza. Ma non è tutto perchè sabato inizia il Torneo Robert Fontana, organizzato dal Milano 1946. Al via undici squadre di quattro regioni con atleti al limite dei 23 anni. Piacenza è nel girone B con Senago, Brescia, Seveso ed Ares. Esordio in trasferta (ore 15,30) a Senago mentre domenica alle 15 al De Benedetti andrà in scena Piacenza-Brescia.

Un interessante torneo che mette in campo parecchi giovani prospetti di Serie A e B e che si propone come invitante vetrina per la valorizzazione di un settore, appunto l’U23, che nel 2023 vedrà la disputa del Campionato Europeo con l’Italia tra le favorite. Per Piacenza, che sarà guidato da Andrea D’Auria, in campo molti titolari della prima squadra, qualche giovane esordiente, ed una manciata di rinforzi concessi dal regolamento e provenienti da Codogno e Crocetta Parma.