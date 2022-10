Atletica Piacenza nel segno della marcia ai Campionati Regionali Ragazzi

Splendida prestazione delle giovanissime interpreti biancorosse della marcia Angela Chinosi e Caterina Millione, allenate da Gabriella Rondoni, tecnico specialista della marcia dell’Atletica Piacenza. Le due brillantissime ragazze hanno gareggiato ai Campionati regionali Ragazzi/e, tenutisi il 25 settembre a Parma.

Angela Chinosi si è tolta la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio nella gara dei 2km di marcia femminile, distanza coperta in 11’57”19, primato personale; seguiva a breve distanza la compagna di squadra e di allenamento Caterina MIllione, quarta con il tempo di 12’23”48.

Ma la soddisfazione più grande deve ancora arrivare per Angela: sarà infatti convocata per il Trofeo delle Regioni di Marcia, rappresentativa giovanile per Regioni in programma per il 16 ottobre a Grottammare.

È dunque ripreso il percorso di coltivazione dei giovanissimi talenti, attività che ha portato grandissimi successi in casa Atletica Piacenza, che ha costruito i suoi successi sulla valorizzazione dei ragazzi del territorio.