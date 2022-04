Ciclismo – Week end pasquale in sella tra Toscana e Veneto per il VO2 Team Pink

Week end lungo pasquale in sella per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che sarà protagonista tra Toscana e Veneto partecipando a due gare per Donne Open.

Il primo appuntamento è per domani (sabato) nella località pisana di Ponte a Egola (frazione di San Miniato), dove le “panterine” saranno al via nella manifestazione denominata “Pasqualando”. Partenza alle 11 con 29 giri da 2,2 chilometri ciascuno per un totale di 63 chilometri e 800 metri. Lunedì, invece, appuntamento nel Padovano con il 47esimo Gran Premio “Città di Monselice”, con un circuito di 5 chilometri 750 metri da ripetere 14 volte per un totale di 80 chilometri 500 metri.

La line up del VO2 Team Pink per Ponte a Egola e Monselice

– Elisa Tonelli (Donna Under 23) 2002

– Martina Sanfilippo (Donne Juniores) 2004

– Chiara Sacchi (Donne Juniores) 2004

– Camilla Locatelli (Donne Juniores) 2005

– Valentina Zanzi (Donne Juniores) 2005

– Vittoria Grassi (Donne Juniores) 2005

– Sara Guidetti (Donne Juniores) 2005

– Rebecca Vezzosi (Donne Juniores) 2005.

Ciclismo giovanile

Sarà un week end pasquale di corse anche per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, impegnato su due fronti con Donne Esordienti e Allieve. Per entrambe le categorie, domenica appuntamento a Ponte a Egola sul tracciato del sabato delle Donne Open, mentre a Pasquetta sarà gara a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena).

In dettaglio, a Pasqua il programma si aprirà alle 13 con le Esordienti primo anno (10 giri da 2,2 chilometri), seguite alle 14 dai secondi anni che affronteranno 15 tornate per 33 chilometri complessivi. Alle 15,30, infine, prenderà il via la corsa delle Allieve, chiamate a percorrere 20 giri per un totale di 44 chilometri. Lunedì, invece, le “panterine” attaccheranno il numero nel 32esimo Gran Premio Città di San Mauro Pascoli. Inizieranno le Donne Esordienti alle 13,30, che si misureranno su un circuito di 4 chilometri 200 metri da ripetere 6 volte per 25,2 chilometri. Alle 14,30, invece, è previsto il via per le Allieve con 10 giri e 42 chilometri che separeranno partenza e arrivo. Entrambe le giornate fanno parte del Trofeo Rosa.

Ai due appuntamenti il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink si presenterà con le Esordienti al completo (i secondi anni Michela Zucca, Paola Zucca, Giulia Casubolo, Sara Veneri, Serena Zannoni e Asia Baistrocchi) e con le Allieve Emma Del Bono, Arianna Giordani, Linda Ferrari, Giorgia Tagliavini e Irma Siri. Lunedì si aggiungerà anche Marta Festa.