Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecce le prestazioni sportive del giocatore Edgaras Dubickas.

Attaccante, classe 1998, nazionale lituano con presenze in under 21. In prima squadra lo scorso febbraio è stato trasferito in prestito dal club giallorosso al Livorno disputando 16 gare e mettendo a segno 5 gol.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.