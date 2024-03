In merito all’iniziativa “Di generazione in generazione” il Piacenza Calcio informa che, il primo nucleo familiare formato da nonno/a, figlio/a, nipote che si recherà in biglietteria per ottenere i biglietti omaggio, per la gara tra Piacenza e Ponte San Pietro, vivrà un’esperienza unica, ovvero la possibilità di vivere l’emozione di fare un giro di campo e di visitare gli spogliatoi durante il riscaldamento pre-partita delle squadre.