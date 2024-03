Piacenza – Ponte San Pietro, al “Garilli” il testa – coda del campionato

Dopo una lunga rincorsa durata sette mesi il Piacenza ha guadagnato la vetta della classifica (leggi qui). Il campionato però non è ancora finito. Mancano sette gare che sono state definite dallo stesso Rossini “Sette finali”. Saranno tutte gare fondamentali, ma è ovvio che i due scontri diretti con Caldiero Terme il 27 marzo e con la Varesina l’ultima di campionato abbiamo un peso specifico ancora maggiore. La gara del “Garilli” di domenica rappresenta il classico testa – coda del campionato, una buccia di banana su cui non scivolare per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida con il Caldiero.

Ponte San Pietro, un habitué della serie D

La società bergamasca fu promossa nella massima categoria dilettantistica già nel 2008/2009. Da allora ha sempre militato in serie D, raggiungendo per ben due anni di seguito le semifinali nei play off. Nel 2012-2013 si classificò addirittura al secondo posto. Dal 2019 l’ex Pontisola cambia denominazione in Ponte San Pietro. Nell’ultima stagione i Blues hanno fatto tanta fatica. Il sodalizio con mister Nicola Valenti che aveva preso in mano la squadra in estate non è mai sbocciato. Dopo una sconfitta con la Castellanzese a fine Novembre è arrivato l’esonero. Emanuele Bruni da allora guida la squadra, ma la classifica continua ad essere diversa da quella delle ultime stagioni: il Pontisola è ultimo a -9 dalla Tritium che lo precede e a -20 dalla salvezza diretta che potrebbe svanire matematicamente già domenica. Una gara in cui i biancorossi avranno sicuramente tutti i favori del pronostico, ma non è per questo da sottovalutare. Gli ospiti arriveranno al “Garilli” consci che sono le ultime opportunità disponibili per centrare l’obiettivo.

Riascolta “Caffè Biancorosso” con Filippo Artioli

Davanti è pronto Facundo Marquez

Mancheranno gli infortunati Bassanini ed Andreoli, non ci sarà nemmeno bomber Recino: il capocannoniere del campionato, infatti, ha rimediato un giallo a Crema ed era già in diffida. Mister Rossini ha però pronto un giocatore di valore come Marquez, che ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Cercherà sicuramente di gonfiare la rete contro la peggior difesa del girone.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napletano, Silva, Badouin, Iob, Gerbaudo, Corradi, Bachini, Kernezo, D’Agostino, Marquz. All Rossini.

32esima giornata di serie D girone B, domenica 24 marzo, ore 14:30

Piacenza – Ponte San Pietro DIRETTA SU RADIO SOUND

Varesina – Crema

Brusaporto – Caldiero Terme

Castellanzese – Legnano

Ciserano – Desenzano

Clivense – Tritium

Folgore Caratese – Caravaggio

Real Calepina – Club Milano

Casatese – Arconatese

Villa Valle – Pro Palazzolo