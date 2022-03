Piacenza calcio – I risultati del settore giovanile: Under17 scatenata, pareggio per l’Under 14

Nella giornata di domenica è andato in scena il doppio confronto tra le squadre del Piacenza calcio Under 17 e Under 15 e le formazioni giovanili della Pro Vercelli.

Per i ragazzi di mister Giacobone è arrivata una netta vittoria per 4-0. La doppietta di Mattioli e le reti di Monaco e Cabella hanno permesso di battere i giovani delle bianche casacche, secondi in classifica. Pareggio a reti inviolate invece per la squadra di Bertolini.

Termina in parità anche la gara dell’Under 14, 2-2 il risultato finale. In goal per i biancorossi Hohota e Carrettoni. A seguire i tabellini delle gare.

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – PRO VERCELLI 4-0

PIACENZA CALCIO: Fossati, Piacentini, Lambri (79’ Bonafè), Riccardi, Monaco (59’ Carollo), Biasia,

Napoletano, Sollini, Mattioli (59’ Salsa), Napolitano (59’ Ricciardi), Cabella (79’ Dalcerri). All. Giacobone

PRO VERCELLI: Cucinotta, Gallina, Miradoli (58’ Riso), Rossi (58’ Chiarelli), Mosca, Balocco, Piritore, Bazzan,

Patruno (58’ Coppola), Rezzaro (64’ Iaria), Carassiti (64’ Cornetti). All. Melchiori

MARCATORI: 25’ Mattioli, 39’ Monaco, 49’ Cabella, 54’ Mattioli

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – PRO VERCELLI 0-0

PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani, Granata, Maserati, Costantini, Delmiglio, Curti, Rossi (58’ Ciotola), Macchitella, Velardi (63’ Riboni) D’Angelo (36’ Ditanto, 42’ Savoretti). All. Bertolini

PRO VERCELLI: Lopes, Bando (56’ Baù), Stacchino (63’ Demo), Borghi, Grillini, Megna, Savoini, Ronzier (63’ Corsi), Caporale, Foti, Mudaro (61’ Di gioia).

UNDER 14

PIACENZA– IMOLESE 2-2

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Asciano (Cavalli), Spelta, Terzi, Muzio, Pizzi (Prati), Demartini (Vitale), Carrettoni, Capurso (Papamarenghi), Desiderato (Martorelli), Simeone (Hohota). All. Chierici

MARCATORI PIACENZA: Hohota, Carrettoni