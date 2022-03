Serie B – La Canottieri Ongina risponde subito presente: 3-0 all’Imecon Crema

Pronto riscatto per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile (girone C) torna subito al successo grazie al rotondo 3-0 casalingo contro l’Imecon Crema nell’ottava giornata di ritorno. Il big match perso a domicilio della capolista Gabbiano Mantova non ha lasciato scorie in casa giallonera, con la formazione allenata da Gabriele Bruni che anzi ha saputo sopperire anche all’infermeria. Un problema addominale ha messo fuori causa l’opposto titolare Henry Miranda, mentre Cereda e Ramberti hanno giocato seppur in precarie condizioni fisiche.

Contro una tenace Imecon, la Canottieri Ongina ha avuto il merito di trovare concretezza nelle fasi calde del match, in particolare nei finali di primo e terzo set, mentre nel secondo i piacentini si sono imposti più agevolmente. I tre punti contro Crema hanno aiutato la squadra di Bruni a consolidare il secondo posto (utile in chiave play off), portando da 3 a 5 i punti di vantaggio sull’Unitrento Volley (terzo). Sabato trasferta a Cognola (Trento) a domicilio dell’Acv Miners (ore 21).

CANOTTIERI ONGINA-IMECON CREMA 3-0

(25-23, 25-18, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Piazzi 4, Fall 11, Ramberti 4, Bacca 12, De Biasi B. 14, Caci 14, Cereda (L), Ousse. N.e.: Durante, De Biasi M., Zorzella. All.: Bruni

IMECON CREMA: Marazzi 2, Reseghetti D. 2, Boiocchi 7, Cucchi 6, Casali 15, Carminati 4, Verdelli (L), Filipponi, Bolla 3, Tonoli 5, Reseghetti G., Zoadelli (L). N.e.: Ferrari, Natali. All.: Invernici

ARBITRI: Bertonelli e Mazzola

Risultati

Arredopark Dual Caselle-Ks Rent Trentino 3-1

Radici Cazzago-Volley Cavaion 3-0

Policura Lagaris-Acv Miners 3-0

Mgr Grassobbio-Gabbiano Mantova 0-3

Canottieri Ongina-Imecon Crema 3-0

Valtrompia Volley-Unitrento Volley 3-2

Classifica

Gabbiano Mantova 41, Canottieri Ongina 37, Unitrento Volley 32, Arredopark Dual Caselle 28, Valtrompia Volley 26, Mgr Grassobbio 21, Radici Cazzago 18, Ks Rent Trentino, Acv Miners 17, Imecon Crema 16, Volley Cavaion 14, Policura Lagaris 3.