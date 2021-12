Piacenza calcio, il programma del settore giovanile biancorosso: derby con il Fiorenzuola in Primavera

Dopo lo scorso fine settimana condizionato dal maltempo per il quale molte gare sono state rinviate, nel weekend tornano in campo le squadre giovanili del Piacenza calcio. La Primavera 4 sfiderà il Fiorenzuola, la gara andrà in scena a Fidenza dove i ragazzi di mister Tretter proveranno a replicare la vittoria dell’andata.

Le squadre Under 17 e Under 15 recupereranno la partita dei rispettivi campionati contro il Lecco. L’Under 17 femminile giocherà venerdì in trasferta contro l’Imolese, mentre le ragazze dell’Under 15 scenderanno in campo lunedì per la sfida con il Nubilaria.

Il gruppo Under 14 sarà impegnato nell’amichevole con la Vigor Milano, che sarà replicata anche tra le squadre Under 13 nella giornata di domenica, mentre sabato i ragazzi di mister Montagna giocheranno contro il Monza. Infine l’Under 12 affronterà Pergolettese e Codogno in un triangolare.

PRIMAVERA 4

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, sabato 18 dicembre ore 14.30

Centro Sportivo “D. Ballotta”, via Palmiro Togliatti, Fidenza (PR)

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – LECCO, domenica 19 dicembre ore 12.00

Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 17 FEMMINILE

IMOLESE – PIACENZA CALCIO, venerdì 17 dicembre ore 17.30

Centro Sportivo Stuard, San Pancrazio (PR)

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – LECCO, domenica 19 dicembre ore 12.00

Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 15 FEMMINILE

NUBILARIA – PIACENZA CALCIO, lunedì 20 dicembre ore 19.00

Campo Sportivo “Gino Cabassi”, Via Ludwig Van Beethoven, Massenzatico (RE)

UNDER 14

AMICHEVOLE VIGOR MILANO – PIACENZA CALCIO, sabato 18 dicembre ore 16.00

Campo Sportivo Paderno Dugnano (MI)

UNDER 13

AMICHEVOLE PIACENZA– MONZA, sabato 18 dicembre ore 16.00

Centro Sportivo “Cementirossi”, via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

AMICHEVOLE VIGOR MILANO – PIACENZA, domenica 19 dicembre ore 11.00

Campo Sportivo Paderno Dugnano (MI)

UNDER 12

TRIANGOLARE PIACENZA– PERGOLETTESE – CODOGNO, sabato 18 dicembre ore 14.00

Campo Sportivo Comunale, via Kennedy, Corno Giovine (LO)