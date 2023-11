Punti di vista: “Una vittoria che vale tanto”. L’analisi di Amorini dopo Ponte San Pietro-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

C’erano tutti i segnali per lasciarci le penne. Otto assenze nella rosa biancorossa che costringevano Rossini a far esordire Bassanini (dalla juniores), una squadra preoccupata e intimidita e la mancanza del supporto dei tifosi impossibilitati a presenziare. Invece ne esce una partita di squadra, intensa come poche volte nel passato che ha portato a una vittoria meritata.

Una vittoria che vale molto di più dei tre punti proprio per i segnali che la squadra ha dato. Ora l’obiettivo è un’ulteriore crescita cercando di recuperare qualcuno, perché contro il Caldiero Terme sarà una prova importantissima per vedere confermati i segnali di crescita.

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video