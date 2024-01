Piacenza – Caratese, i biancorossi vogliono far dimenticare il ko dell’andata

Il Piacenza sorride a 36 denti dopo aver strapazzato il Ciserano ed aver espugnato un campo difficile come quello del Villa Valle: ora la vetta, che molti avevano dato come irraggiungibile prima dell’arrivo di Rossini, dista solamente due punti. I biancorossi si giocheranno molta della loro credibilità come pretendenti al primato in questa settimana. Caratese e Casatese rappresentano due ostacoli ravvicinati dall’elevato coefficiente di difficoltà, basti pensare che rappresentarono le prime due sconfitte della gestione Maccarone. Ora serviranno due risultati ben diversi per continuare a sognare la promozione tra i professionisti

Maianti dal1’, Kernezo è pronto a tornare protagonista

La squalifica di Moro, reo d’aver colpito con una manata Siani a gioco fermo a Villa D’Almé e di essersi fatto espellere, consentirà al numero 1 di partire dall’inizio e ritagliarsi finalmente il suo spazio in questa squadra. Già con il Villa Valle è stato autore di un paio di parate decisive. Non dovrebbero essere della partita Gerbaudo, Andreoli e Baudouin, ancora fuori per infortunio. Kernezo sembra in vantaggio su Zini per la titolarità, mentre davanti si potrebbe rivedere dall’inizio Recino.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Maianti; Iob, Silva, Somma, Artioli, kernezo, Tourè, Corradi, Bassanini, D’Agostino e Recino. All Rossini.

Caratese, un successo dopo tante difficoltà: ben due esoneri per il club del presidente Criscitiello

Nel girone di andata rappresentò il primo vero campanello d’allarme per il Piacenza, allora guidato da mister Maccarone: kyerimateng su rigore e Vernocchi costarono ai biancorossi la prima sconfitta stagionale. Era lo scorso 20 di settembre e la Caratese aveva raggiunto la sua seconda vittoria. Da allora ha vinto solamente altre 3 partite. Quella degli azzurri potrebbe essere la trama perfetta per una commedia all’italiana: ad inizio ottobre il presidente Criscitiello esonera il tecnico Espinal. In quel momento la Folgore è ottava con una sola sconfitta in sei partite. La squadra è poi stata affidata al tecnico delle giovanili Simone Crippa che è durato quasi due mesi prima di cedere il posto all’attuale allenatore Carmine Parlato. Tecnico e presidente avevano ambizioni importanti e lo scopo nemmeno troppo celato di risalire la classifica: la realtà dei fatti è stata ben diversa e la Caratese ha raccolto la miseria di un punto in 5 partite. Per raggiungere la prima vittoria sulla nuova panchina Parlato ha dovuto attendere domenica scorsa: la sua squadra si è imposta per 2-1 sul Legnano grazie ai centri di Barranco ed Esposito. Partita facile quindi? Niente affatto: il Piacenza affronterà una squadra ferita che vuole dare un senso al suo campionato, a cominciare da una prestazione importante al “Garilli”.

Il 22esimo turno del girone B di serie D

Mercoledì 17 gennaio, ore 14:30

Brusaporto – Casatese

Caldiero Terme – Caravaggio

Castellanzese – Ciserano

Clivense – Real Calepina

Club Milano – Pro Palazzolo

Crema – Desenzano

Legnano – Arconatese

Ponte San Pietro – Tritium

Varesina – Villa Valle

Mercoledì 17 gennaio, ore 18:00

Piacenza – Folgore Caratese DIRETTA SU RADIO SOUND

La classifica

Caldiero Terme 42; Arconatese e Varesina 41; Piacenza 40; Pro Palazzolo 37; Brusaporto 34; Desenzano 32; casatese e Caravaggio 30; Villa Valle 29; Ciserano 27, Club Milano 26; Folgore Caratese e Real Calepina 24: Clivense 23; Castellanzese 22; Legnano 21; Tritium 20; Crema 16; Ponte San Pietro 12