Piacenza Expo diventa sempre più green: in collaborazione con Iren un nuovo sistema di raccolta differenziata

Piacenza Expo diventa sempre più green. Ai numerosi interventi già effettuati negli ultimi anni in tema di tutela e salvaguardia dell’ambiente, si aggiunge ora un nuovo servizio teso a potenziare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Un servizio realizzato in collaborazione con Iren, che ha predisposto nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti già collocati nel quartiere fieristico di Le Mose – in occasione di Apimell, Seminat e Buon Vivere – in tutti gli ambienti destinati all’accoglienza di visitatori, espositori e allestitori. Contenitori facilmente identificabili grazie a un “codice cromatico”, leggibile anche su appositi pannelli esplicativi posizionati lungo le vie d’accesso e di fuga, che consente d’individuare facilmente dove riporre le varie tipologie di rifiuti.

Contenitore grigio per residui indifferenziati, giallo per la carta, verde per il vetro e blu per imballaggi in plastica e barattolame, tipologia di rifiuti, questi ultimi, che Piacenza Expo ha già da tempo ridotto limitando l’uso di bicchieri e contenitori in plastica.

“Esattamente un anno fa – sottolineano l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e il Direttore Sergio Copelli – abbiamo inaugurato, grazie al Comune che è proprietario del parcheggio antistante l’ingresso della fiera, due piazzole tecnologicamente attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici. Ora, con il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, aggiungiamo, grazie alla collaborazione di Iren, un ulteriore tassello nel mosaico della transizione ecologica. E’ una filosofia operativa che ci caratterizza già da tempo, un percorso che Piacenza Expo ha intrapreso attraverso i vari interventi effettuati nel corso degli anni, come quelli riguardanti la riqualificazione energetica e ambientale del quartiere fieristico e del contiguo distretto della logistica, il telecontrollo dell’illuminazione pubblica e anche attraverso il nostro impianto fotovoltaico che ci vede impegnati in qualità di gestore dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata”.

Per potenziare e diffondere ulteriormente la buona prassi della raccolta differenziata dei rifiuti, dal prossimo evento fieristico Piacenza Expo distribuirà a tutti i visitatori materiale informativo (redatto da Iren in italiano e in inglese) sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuti.