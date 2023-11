“Piacenza on Ice”, si pattina sul ghiaccio in città dal 25 novembre al 22 gennaio 2024

Dal 25 novembre al 22 gennaio ritorna “Piacenza on Ice”, l’ormai tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore Mario Dadati – “Piacenza On Ice” sarà una felice opportunità per i piacentini, adulti e bambini, di trascorrere momenti piacevoli di svago in allegria e all’aria aperta. Pattinare è inoltre una buona occasione per fare sport e condividere buone relazioni in un contesto gradevole e finalizzato al benessere. Ringrazio quindi il signor Mannucci, nonché i collaboratori che lo affiancano nella gestione della pista di pattinaggio, per la professionalità, la consueta disponibilità e l’apertura e sensibilità nei confronti del mondo scolastico e dei più giovani. Ed esprimo infine l’augurio che l’appuntamento nella nostra città con Piacenza On Ice si confermi ancora per tanti anni”.

“La manifestazione “Piacenza On Ice” – afferma l’Organizzatore Carlo Mannucci – giunge quest’anno, dopo la pausa osservata nel 2022 per i noti problemi energetici, alla diciottesima edizione. E come di consueto si svolgerà nello spazio tra via Alberici e il Pubblico Passeggio, accanto al palazzetto dello Sport, con ingresso da via IV Novembre e dal Facsal. L’apertura dell’impianto si terrà sabato, 26 novembre e saremo in esercizio, tutti i giorni della settimana, fino al 22 gennaio 2024. Il biglietto di ingresso per gli alunni delle scuole elementari e medie sarà a prezzo molto ridotto, per dare la possibilità a tutti di poter pattinare”.

Conclude Fabrizio Samuelli direttore di Confesercenti Piacenza: “Ogni anno Confesercenti rinnova il piacere di dare tutto l’appoggio possibile al sig. Carlo Mannucci, nostro associato da tantissimo tempo nonché imprenditore serio e avveduto. Che nonostante il periodo economico non facile, con i costi che aumentano per tutti, riesce comunque a garantire questo momento di felicità e interesse per i nostri concittadini durante il periodo natalizio. E’ un vanto per noi avere soci come lui”.