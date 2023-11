Cocaina abbandonata su un marciapiede a Borghetto, residenti chiamano la polizia locale

Cocaina abbandonata sul marciapiede in via Ferdinando di Borbone, a Borghetto. L’involucro in cellophane da cui fuoriusciva la polvere bianca è stato notato da alcuni cittadini della zona che, tramite il gruppo di vicinato, hanno informato la Polizia locale di Piacenza.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno recuperato e sequestrato la sostanza che è poi stata pesata e analizzata. Si tratta perlopiù di cocaina mischiata ad altre sostanze per un peso complessivo di 10 grammi.

La polizia locale ha segnalato l’episodio alla Procura della Repubblica per eventuali ulteriori accertamenti.