Piacenza – Padova, una sfida di prestigio al “Garilli”

Il Piacenza arriva alla sfida del Monday night contro il Padova con qualche piccola certezza in più, ma ancora in fondo alla classifica. Scazzola ha fatto di necessità virtù: le numerose assenze lo hanno costretto a ridisegnare l’assetto tattico della squadra che per tratti del match con il Trento ha giocato con il 4-5-1, ma il tecnico è intenzionato a tornare al classico 4-4-2. La chiave di lettura della sfida ai patavini è sempre la stessa: cercare di limitare i danni in difesa deve essere il primo obiettivo.

Ascolta Piacenza – Padova su RADIO SOUND

Piacenza, oltre al danno due beffe

Un Piacenza ferito anche dagli episodi che non vogliono essere un alibi per le carenze di una squadra che ha chiare difficoltà, ma iniziano a pesare tanto: un gol annullato ingiustamente contro la Juventus Next Gen ed un rigore (che poi ha portato al pareggio degli avversari) che non aveva ragion d’essere perché viziato da un fallo di un giocatore del Trento. Se il vento della fortuna sembra soffiare dalla parte opposta alla rotta della nave biancorossa è pur vero che qualche nonostante tutto l’equipaggio sembra aver effettuato la virata giusta: lo si è visto chiaramente domenica scorsa quando i biancorossi sono stati in grado con personalità di rimontare all’ennesimo vantaggio iniziale, salvo poi vedersi beffare dal penalty.

Scazzola, tanti rebus da risolvere

E così ci si prepara alla sfida al Padova, una delle formazioni più rinomate dell’intero girone A di serie C, con alle spalle due buone prestazioni che non hanno però ancora portato a quella vittoria che alla fine di ottobre manca ancora al Piacenza con il rischio concreto di aver gettato alle ortiche praticamente due mesi di campionato. Senza contare le lacune della squadra e l’indubbia qualità dell’avversario che pur avendo vinto una sola gara nelle ultime 5 è pur sempre al quinto posto della classifica, il tecnico dovrà fare i conti come al solito con le assenze.

La probabile formazione

PIACENZA (4-4-2): Tintori: Frosinini, Nava Masetti, Capoferri, Munari, Persia, Palazzolo, Gonzi, Morra, Cesarini

11a giornata di campionato

Domenica 30 ottobre, ore 14:30

Albinoleffe – Juventus NEXT GEN

FeralpiSalò – Renate

Vicenza – Pro Vercelli

Lecco – Trento

Novara – San Giuliano

Pergolettese – Pordenone

Pro Sesto – Pro Patria

Triestina – Mantova

Virtus Verona – Arzignano



Lunedì 31 ottobre, ore 20:30

Piacenza – Padova DIRETTA SU RADIO SOUND

La classifica

Lecco 20; Renate e FeralpiSalò 19; Novara, Padova, Pordenone e Vicenza 17; Arzignano 16; San Giuliano e Pro Patria 15; Pergolettese, Pro Sesto e Pro Vercelli 14; Juventus Next Gen 12; Albinoleffe e Mantova 11; Trento 9; Triestina 7; Virtus Verona 5 ; Piacenza 4.