Schianto contro un tir: muore Gianni Salerno, manager ed ex sindacalista della Cisl

Il mondo dell’imprenditoria e del sindacalismo piangono Gianni Salerno. Salerno, 63 anni, è deceduto in un tragico incidente stradale il 26 ottobre scorso, incidente avvenuto nella zona di Stradella. In città era una figura molto nota, essendo manager dell’azienda Sitav ed ex segretario provinciale della Cisl nel 2009. La vettura su cui stava viaggiando ha tamponato un tir che lo precedeva: l’impatto è stato troppo violento e per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

IL CORDOGLIO DELLA PROVINCIA

“Esprimo anche a nome del Consiglio Provinciale profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Salerno”. E’ quanto dichiarato dal Presidente, Monica Patelli, appena appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa di Gianni Salerno. “A nome di tutta l’Amministrazione provinciale – continua il Presidente – mi stringo al dolore di Stella, dei familiari tutti e degli amici che l’hanno amato. Rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza.”

“Un uomo di grande esperienza dal riconosciuto valore umano e professionale che, con grande dignità, ha saputo far fronte alle sfide che la vita gli ha sottoposto – commenta il Direttore generale, Vittorio Silva. A Stella, da tanti anni preziosa risorsa dell’ente, e ai familiari le condoglianze di tutti noi colleghi.”