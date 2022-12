Piacenza, ancora una sconfitta: la Pro Patria vince con un solo tiro in porta

Giornata molto negativa per il Piacenza Calcio, sconfitto in casa dalla Pro Patria di misura con la salvezza che, con la vittorie della Virtus Verona ed il pareggio del Mantova, si allontana ulteriormente. La situazione era già complessa alla vigilia per mister Scazzola, che ha dovuto a rinunciare agli squalificati Cosenza e Munari e agli infortunati Palazzolo e Cesarini.

In campo con il 3-5-2 e dopo un primo tempo senza emozioni i biancorossi subiscono il gol al primo tiro in porta dei bustocchi: un contropiede al 60′ su cui Castelli è il valido finalizzatore: sul suo diagonale Rinaldi non può far nulla. L’inerzia della gara cambia dopo l’ingresso di Lamesta: i piacentini creano 3 nitide palle gol, ma non riescono nell’intento. Nel finale Nava colpisce il Palo.

Sabato prossimo alle 14:30 i piacentini saranno ospiti del Vicenza che è in lotta per la vittoria del campionato.

La partita

Secondo tempo

90′ ottavo corner per il Piacenza. Sugli sviluppi Nava trova una deviazione, ma la palla si stampa sul palo!

87′ Ammonito Persia.

79′ Entra Vianni ed esce Gonzi.

69′ Cross dalla sinistra. Lamesta la mette giù in area e ottiene un corner: adesso è un assedio del Piacenza.

68′ Corner per il Piacenza Nava di testa cerca il primo palo e c’è la grande parata del portiere

67′ Grande occasione per il Piacenza: Gonzi la mette in mezzo e Morra di testa a botta sicura trova il difensore centrale invece che la porta.

60′ Contropiede della Pro Patria, Castelli si invola e a fredda in diagonale Rinaldi. Piacenza – Pro Patria 0-1

56′ Entra Gavioli esce Piran

55′ Grande giocata di Morra che in area di rigore, salta il centrale poi trova l’esterno della rete, ma c’è la deviazione in corner. Sugli sviluppi Nava prova a metterla in mezzo , ma gli ospiti rinviano.

Il nuovo entrato si fa subito vedere. Tocco di Rossetti per Lamesta che si invola sulla fascia, la mette in mezzo, ma il portiere in tuffo blocca la sfera prima che un biancorosso possa ribadire in rete.

54′ Esce Masetti ed entra Lamesta.

50′ Corner per la Pro Patria. Rinaldi rinvia coi pugni. Sugli sviluppi Ferri prova il tiro di controbalzo: palla abbondantemente fuori.

Entra Frosinini per Nelli. L’assetto tattico rimane il 3-5-2. Gonzi torna a sinistra, mentre Frosinini va a destra.

Primo tempo

Finisce il primo tempo: ben poche le emozioni al “GarillI”. Le squadre guadagnano gli spogliatoi sullo 0-0

45′ Ammonito Stanzani.

42′ Gonzi effettua un dribbling a rientrare, la mette in mezzo, ma Persia non riesce ad arrivare sul pallone.

37′ Ndreka si invola sulla sinistra, salta Masetti che è costretto a commettere fallo e viene ammonito. Punizione per i bustocchi. Una sorta di corner corto. Nulla di fatto.

25′ Ammonito Suljic.

22′ Percussione dalla sinistra con Capoferri che la mette in mezzo, Morra appoggia indietro per Nelli che manca completamente il bersaglio: palla abbondantemente sopra la traversa.

15′ Partita avara di emozioni, al momento nessun tiro in porta delle due squadre che non riescono a creare occasioni concrete.

8′ Primo pallone interessante della partita: Gonzi la mette in mezzo dalla destra, Persia per pochissimo non arriva in acrobazia sul pallone.

Inizia al “Garilli”: maglia biancorossa per i locali, classica maglia a righe orizzontali bianche e blu per gli ospiti.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Rinaldi, Masetti, Nava, Capoferri, Gonzi, Persia, Nelli, Suljic, Rizza, Rossetti, Morra. All. Scazzola. A disposizione: Tintori, Anatrella, Parisi, Lamesta, Boffini, Vianni, Onisa, Frosinini

Pro Patria (3-5-2): Del Favero, Boffelli Lombardoni, Saporetti, Vaghi, Fietta, Piran, Ferri, Ndreka, Stanzani, Castelli. All Vargas. A disposizione: Cassano, Molinari, Citterio, Gavioli, Perotti, Galuschi, Piu, Pitou