Piacenza, domenica c’è la Pro Patria: Scazzola alle prese con assenze pesanti

Dopo la brusca sconfitta del Piacenza a Sesto San Giovanni i biancorossi hanno gli stessi punti dell’ultima della classe Triestina, ma rimangono al penultimo posto in virtù degli scontri diretti al momento favorevoli. L’obiettivo è ormai chiaro: evitare l’ultimo posto che condannerebbe la squadra alla retrocessione a fine anno e, con gli acquisti del mercato di gennaio che non può prescindere del closing della nuova cordata, cercare eventualmente anche di risalire la china. Bisogna stringere i denti e limitare i danni in queste ultime tre giornate prima della sosta, a cominciare dalla gara interna con la Pro Patria. Sul fronte cordata parrebbe sempre più distante la posizione dell’imprenditore Crivellari, che in un primo tempo sembrava molto più vicino a posizioni di rilievo nel club.

Piacenza, squalificati Cosenza e Munari

A mister Scazzola, oltre agli infortunati Zunno e Parisi, mancherà purtroppo anche Munari: era tra i migliori in campo domenica scorsa a Sesto San Giovanni, ma due ingenuità (prima una simulazione in area, poi un intervento a gioco pericoloso) gli sono costate la doppia ammonizione e la squalifica (fortunatamente solo di un turno). Da valutare invece le condizioni di Palazzolo, uscito dolorante nei primi minuti. Tegola pesante anche in fase difensiva, dove mancherà sicuramente lo squalificato Cosenza.

Pro Patria, una squadra in serie positiva

Servirà più cinismo per affrontare una Pro Patria che dopo due sconfitte consecutive ha ritrovato la verve positiva con tre risultati utili: due successi con Albinoleffe e Lecco ed un buon pari con il Pordenone. La squadra di mister Vargas è attualmente al nono posto, in piena zona playoff con un 3-5-2 che sta regalando punti alla formazione di Busto Arsizio (ben 5 le reti realizzate nelle ultime 3 con due reti a testa per Castelli e Stanzani, ossia le due punte della formazione). I tigrotti arriveranno al “Garilli” per proseguire la striscia vincente, i biancorossi proveranno a mettere altri punti tra loro e la Triestina, impegnata nel lunch match a San Giuliano Milanese.

Piacenza (4-4-2): Rinaldi, Frosinini, Masetti, Nava, Capoferri, Gonzi, Suljic, Persia, Rizza, Cesarini, Morra

Il turno di campionato

Domenica 11 dicembre, ore 12:00

Sangiuliano – Triestina



Domenica 11 dicembre, ore 14:30

Piacenza – Pro Patria DIRETTA SU RADIO SOUND

Arzignano – Juventus Next Gen

FeralpiSalò – Novara

Lecco – Padova

Mantova – Pro Vercelli

Pergolettese – Pro Sesto

Pordenone – Vicenza

Virtus Verona – Renate

Domenica 11 dicembre, ore 20:30

Trento – Albinoleffe

La classifica

Vicenza 32; Feralpi, Pro Sesto e Pordenone 31; Lecco 30; Novara e Renate 27; Juventus Next Gen 26; Pro Patria e Pro Vercelli 25; Padova 23; Pergolettese e Arzignano 22; Albinoleffe e Sangiuliano 20; Mantova 19; Virtus Verona 16; Trento 13; Piacenza e Triestina 12

Iniziativa Atleti al tuo fianco

Sabato 10 dicembre, dalle ore 14, si terrà al Garilli un torneo quadrangolare intitolato “Atleti al tuo fianco”. L’evento, che prende il nome dall’importante progetto a cui la società ha il dovere e il piacere di aderire, coinvolgerà le formazioni Under 13 di Piacenza Calcio, Lecco, Mantova e Pergolettese.

Il progetto “Atleti al tuo fianco”, guidato dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo di Montichiari con diploma d’alta formazione in psico-oncologia, patrocinato dalla associazione Arenbì Onlus, ha il nobile obiettivo di sensibilizzare, attraverso lo sport, sul tema della lotta contro il cancro e quindi supportare emotivamente le persone che stanno affrontando la malattia.

Il format del progetto prevede il coinvolgimento del pubblico durante l’evento e premi speciali e gadget per i partecipanti. Piacenza Calcio ha a cuore la solidarietà e la sensibilizzazione su tematiche così importanti e delicate e per questo invita tutti a prender parte all’evento e a diffonderne il messaggio.