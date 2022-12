Volley, Serie B2 – Una Rossetti Market rigenerata non basta a Mirandola (3-1)

Una squadra determinata e pronta a lottare punto a punto sul campo di una delle migliori del girone, dando segnali confortanti di ripresa – a patto di essere poi confermati e tradotti concretamente – in vista del finale di girone d’andata.

Una Rossetti Market Conad rigenerata nello spirito impensierisce il Cai Stadium Mirandola, seconda forza del girone F di B2 femminile ma in terra modenese deve cedere alla distanza (3-1). Alla formazione di Federico Bonini non è bastato un ottimo primo set, vinto 19-25, e altri tre parziali lottati, ma dove Mirandola è sempre uscita alla distanza. Un dato spartiacque è quello degli errori, con i 17 piacentini (dato tuttavia non eclatante in quattro set) contro i soli 8 locali, a testimonianza di una formazione, quella modenese, davvero solida e che lascia ben poco margine all’avversario, costretto a capitalizzare con le proprie mani il gioco.

Top scorer gialloblù, Noemi Chini, autrice di 19 punti: la giocatrice toscana è stata schierata dall’inizio nel ruolo di opposta, ripagando con una buona prova; 15 i palloni messi a terra da Chiara Sesenna, dirottata da posto due in banda in diagonale con Serena Tosi, altra marcatrice in doppia cifra con 14 punti. Sul versante locale, invece, svettano i 19 punti del capitano Rachele Natali (schiacciatrice).

Nel ciclo di ferro, Alseno ha incassato la quarta sconfitta consecutiva ed è stata agganciata in zona rossa (quart’ultimo posto a quota 11 punti) dal Polriva. Terminata la successione di scontri contro le “big” del girone, la Rossetti Market Conad è attesa da tre importanti appuntamenti prima del giro di boa.

Sabato alle 21 ad Alseno le gialloblù affronteranno il Moma Anderlini Modena nell’ultimo impegno targato 2022 prima della sosta natalizia, mentre l’arrivo del 2023 si aprirà con la trasferta di Rubiera (8 gennaio) e il match casalingo contro Rivalta.

CAI VOLLEY MIRANDOLA-ROSSETTI MARKET CONAD 3-1

(19-25, 25-20, 25-18, 25-19)

CAI VOLLEY STADIUM MIRANDOLA: Orlandini 2, Bernardoni 15, Sala 11, Poltronieri 10, Natali 19, Bedin 8, Galli (L), Perani 1, Cardinali. N.e. Boschini, Moretti, Calanca (L), Brunfranco, Bignardi. All.: Molinari

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni 2, Tosi 14, Stellati 4, Chini 19, Sesenna 15, Stanev 8, Musiari (L), Toffanin, Marchetti 1. N.e.: Dall’Orso, Maruzzi, Gandolfi (L), Vairani. All.: Bonini

ARBITRI: Lasaracina e Festugato