Piacenza – Pro Patria 1-1, due punti persi al “Garilli”

Due punti persi: è questo il responso della partita tra Piacenza e Pro Patria letto con gli occhi dei biancorossi. Si, perché il Piacenza ha dominato per oltre un’ora ma non è riuscito a concretizzare nel migliore dei modi. Gli ospiti, invece, con due tiri in porta hanno portato a casa il massimo dalla trasferta emiliana.

I biancorossi sono scesi in campo con il classico 3-4-2-1 (Gonzi e Corbari alle spalle di Dubickas). Il primo tempo è stato un autentico assedio, con la truppa di Scazzola che ha messo le tende nella metà campo della Pro ma non è riuscita mai a tirare in porta. Nella ripresa invece si è spenta la luce, la Pro è tornata in campo più concentrata e dopo appena 10 minuti ha trovato il vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra, Parker ha spizzicato la palla sul primo palo e ha colto impreparato Stucchi.

A quel punto, spalle al muro, il Piace ha ricominciato a giocare, e a sei minuti dal 90esimo, dopo oltre un’ora di pressione, il pareggio è arrivato grazie al lavoro di Cesarini e al tiro di Gonzi. Il finale ha visto ancora il Piacenza protagonista, ma il tiro di Rabbi è finito ad un soffio dal palo.

La cronaca

95′ Finisce 1-1 al “Garilli” di Piacenza

94′ Auto-traversa di Pierozzi sul colpo di testa di Cesarini

90′ Esce Pizzul ed entra Colombo

86′ OCCASIONE PIACE! Dopo un batti e ribatti in area, la palla finisce sui piedi di Rabbi che calcia di prima intenzione e sfiora il palo

84′ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL PIACENZA! GONZIIIIIII! Cesarini se ne va sulla destra, crossa al centro, Gonzi calcia di prima intenzione trovando la deviazione di Rabbi che spiazza completamente Caprile. Il dovrebbe essere di Gonzi

83′ Meno di dieci minuti al termine della sfida: biancorossi con pochissime idee

76′ Espulso Tafa per doppia ammonizione: Piacenza in 10

73′ Destro di Cesarini dal limite dell’area: palla alta

70′ Ammonito Saporetti

69′ Dentro Lamesta per Dubickas: il Piacenza esaurisce i cambi

64′ Dentro Cesarini per Suljic

60′ Stucchi ferma Piu! Contropiede degli ospiti che lanciano l’attaccante in fuga per la vittoria, ma la conclusione del neo entrato è parata molto bene dal portiere biancorosso

55′ GOL DELLA PRO PATRIA! Una spizzicata di Sean Parker sugli sviluppi di una punizione battuta dalla sinistra trova Stucchi completamente impreparato. Vantaggio ospite

53′ Ha preso coraggio la Pro Patria, che in pochi minuti si è già affacciata due volte dalle parti di Stucchi

46′ Triplo cambio da una parte e dall’altra. Il Piacenza fa uscire Armini, Giordano, Parisi e fa entrare Burgio, Tafa e Rabbi. La Pro Patria, invece, inserisce Piu, Parker e Fietta per Sportelli, Stanzani e Castelli

Secondo tempo

48′ Dopo tre minuti di recupero, il primo tempo va in archivio: 0-0

46′ Corbari da croce e delizia. Prima entra in area saltando il diretto marcatore con un tunnel meraviglioso, ma poco dopo ritarda il tempo del cross e non riesce a creare un pericoloso

39′ PERICOLO! Bobb fa la barba al palo con un siluro dai 25 metri

35′ Il Piace continua a provarci ma non riesce ad essere pericoloso: c’è una sola squadra in campo

25′ Gonzi salta il diretto marcatore sulla sinistra, appoggia dietro per Armini che prova il tiro ma viene rimpallato dalla difesa ospite

21′ Monologo dei ragazzi di Scazzola al “Garilli”: manca solo il gol

14′ Dopo la prima ondata del Piacenza c’è la reazione della Pro Patria: gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Stucchi ma senza tirare in porta

8′ Biancorossi avvolgenti contro la difesa della Pro Patria: da sinistra si passa verso destra con Parisi che fa partire due cross molto pericolosi. L’impatto decisivo non arriva per un soffio

5′ Piacenza molto aggressivo in avvio: Giordano e Suljic suonano la carica

1′ Iniziata la partita al “Garilli” di Piacenza

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi, Armini, Codromaz, Nava, Parisi, Bobb, Suljic, Giordano, Corbari, Gonzi, Dubickas. All. Scazzola.

A disposizione: Pratetellia, Libertazzi, Tafa, Lamesta, Cesarini, Burgio, Marchi, Rabbi, Marini, Spini, Gissi

Pro Patria (4-4-2): Caprile, Pizzul , Saporetti, Saportelli Boffelli, Pierozzi, Nicco, Bertoni, Galli, Stanzani, Castelli. All. Prini

A disposizione: Mangano, Vaghi, Parher,Fietta, Colombo, Ghioldi, Giardino, Ferri, Zeroli, Piu