Piacenza – Pro Patria, i biancorossi vanno a caccia del primo successo in campionato

Archiviato il pareggio con polemiche del Nereo Rocco di Trieste, il Piacenza guarda con ottimismo all’immediato futuro. I biancorossi sono a caccia della prima affermazione in campionato: obiettivo che proveranno a raggiungere già domenica pomeriggio, quando al “Garilli” sfideranno la Pro Patria.

Ascolta Piacenza – Pro Patria su RADIO SOUND. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 19 settembre

La mano dell’allenatore si vede già in maniera evidente. La squadra si allena duramente per trovare nel più breve tempo possibile la condizione fisica ed il feeling sul campo. Intanto dal rettangolo verde arrivano solo risultati positivi: nelle quattro gare ufficiali disputate ancora nessuna sconfitta: due successi in Coppa Italia e due volte il segno x in campionato. Il pareggio con la Triestina sta addirittura stretto ad una squadra come il Piacenza che nel confronto di lunedì scorso non partiva certo favorita. L’aver giocato alla pari (anzi meglio) di una delle pretendenti alla promozione è certamente una grande iniezione di fiducia. Un colpaccio solo sfiorato a causa della rete al 94’ di Rapisarda, “viziata” però da un fallo nello sviluppo dell’azione (la cosa ha creato ovviamente un clima polemico nel post partita). Solo due punti, ma tanta consapevolezza per provare a raccogliere quanto seminato fino ad ora.

Sfida alla Pro Patria

I biancorossi torneranno a giocare davanti al pubblico amico del “Garilli”. Dopo l’esordio in campionato dello scorso 29 agosto il terreno di gioco, che non era francamente all’altezza di una gara ufficiale, ha subito una rizollatura (per questo in Coppa i biancorossi hanno giocato al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola).

Di fronte i biancorossi si troveranno la Pro Patria di mister Luca Prina. I tigrotti dopo la vittoria alla prima di campionato sulla Juve U23 (1-0, gol di Bertoni), sono usciti senza punti dai confronti con il Trento, in cui hanno rimediato un pesante 3-0, e con l’Albinoleffe (1-2). Una squadra che ha come primo obiettivo la salvezza diretta, esattamente come il Piacenza. Sarà quindi un primo vero scontro diretto, ma anche una prova del nove per capire davvero se la gara propositiva del Nereo Rocco sia stata una casualità o se quel tipo di calcio sarà riproposto anche nei prossimi impegni.

Tre gare in una settimana

Primo tour de force della stagione con tre partite in 7 giorni. Dopo il match con la Pro Sesto il Piacenza sfiderà la Virtus Verona per il recupero della seconda giornata, mentre domenica 26 settembre, alle 17:30 sarà di scena al “Dino Martelli” di Mantova. Servirà dunque l’apporto di tutta la rosa, ma purtropo al momento l’organico non è pienamente al completo. Non ci saranno (almeno per la gara con la Pro Patria) Simonetti e Angileri, in dubbio Cesarini.

La probabile formazione del Piacenza

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi, Armini, Codromaz, Marchi, Parisi, Bobb, Suljic, Giordano, Corbari, Gonzi, Dubickas. All. Scazzola

Sabato 18 settembre, ore 17:30

Pro Sesto – Fiorenzuola



Domenica 19 settembre, ore 14:30

Padova – Triestina

Piacenza – Pro Patria

Sudtirol – Pergolettese

Trento – Giana Erminio



Domenica 19 settembre, ore 17:30

Albinoleffe – Mantova

Juve U23 – Pro Vercelli

Lecco – Feralpi

Seregno – Renate



Domenica 19 settembre, ore 20:30

Virtus Verona – Legnago