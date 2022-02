Piacenza Rugby KO a Bergamo, le parole di Casali: “Poca cura nei dettagli” – AUDIO

Il capitano del Piacenza Rugby, Alberto Casali, parla ai microfoni di Radio Sound dopo la sconfitta dei biancorossi sul campo di Bergamo per 16 a 12.

“In generale penso che ci sia stata una mancanza di attenzione nei dettagli. Le fasi statiche non ci hanno tradito, c’è stato qualche errore in mischia ma nulla di grave. Quello che ci ha danneggiato maggiormente è stata la poca cura nelle piccole cose: abbiamo commesso tanti falli che ci hanno impedito di produrre il nostro gioco con costanza. Questa sconfitta è molto amara, non siamo riusciti ad esprimerci come avremmo voluto”.

“Tutti i risultati delle prossime partite saranno decisivi. Per limare questi errori l’unica soluzione è lavorare più duro in allenamento. Sembra scontato ma è l’unico modo per migliorare e correggere i difetti. Con le ultime vicissitudini di Rovato non possiamo più permetterci altri passi falsi, servirà molta lucidità. Il nostro campionato non è compromesso, ma non possiamo più sbagliare: siamo una squadra che sotto pressione può assolutamente dare il meglio di sé. L’obiettivo rimane vincere tutte le partite, da qui fino alla fine del campionato”.

Ascolta l’intervista ad Alberto Casali, capitano del Piacenza Rugby dopo la sconfitta contro Bergamo 16-12: