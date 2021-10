Piacenza Rugby, Grangetto: “Vogliamo essere protagonisti” – AUDIO

Siamo ormai agli sgoccioli del campionato di Serie B di rugby, il cui inizio è stato fissato al 17 ottobre, e ai nastri di partenza si presenta per il settimo anno di fila il Piacenza Rugby.

La formazione biancorossa allenata da coach Federico Grangetto in questa stagione non vuole accontentarsi di un tranquillo piazzamento, ma l’obiettivo è quello di giocarsi la promozione da protagonisti.

Ecco le parole del coach biancorosso Grangetto:

Sensazioni

Le sensazioni sono buone. Abbiamo fatto amichevoli con squadre di serie superiore e i ragazzi si sono comportati molto bene. Siamo fiduciosi per l’inizio del campionato.

Il primo avversario: Lecco

Chiederò alla mia squadra di essere protagonista. Credo sarà una partita nervosa perché è da tanto tempo che non si gioca per i punti in campionato, tuttavia voglio soltanto il massimo impegno dai miei ragazzi.

Il gruppo

Siamo una squadra top dal punto di vista umano. È un gruppo unito che ha ben chiaro ciò che vuole fare. Siamo migliorati molto anche fisicamente.

Di seguito, l’intervista audio completa a Federico Grangetto: