Piacenza Rugby, Baciocchi: “Vogliamo vincere sempre da qui a Marzo”

Il mediano di mischia del Piacenza Rugby, Leonardo Baciocchi, commenta a Radio Sound dopo la vittoria dei biancorossi per 36-14 su Varese: “Siamo molto contenti per il successo, ma dobbiamo ancora crescere a livello disciplinare”.

“Abbiamo avuto momenti in cui siamo andati sottotono; siamo però stati bravi a rialzarci e imporre il nostro gioco a Varese. Non sempre ci riusciamo, ma stiamo lavorando duramente in allenamento per raggiungere questo obiettivo”.

“La differenza oggi è stata visibile soprattutto a livello tecnico, questo ci ha permesso di avere la meglio. Bisogna migliorare però sul lato disciplinare: commettiamo troppi falli evitabili, alla lunga rischiano di penalizzarci eccessivamente”.

“In cosa consiste oggi il nostro campionato? Vogliamo arrivare a marzo senza perdere alcuna partita, le sconfitte subite al momento sono già troppe. C’è bisogno di ritrovare il gioco efficace che avevamo l’anno scorso e finire al meglio questa stagione”.

Di seguito l’intervista a Leonardo Baciocchi, mediano del Piacenza Rugby dopo la vittoria su Varese: