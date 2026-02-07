Franzini verso Piacenza – Sangiuliano: “Per noi è fondamentale, ma dobbiamo giocare a mente sgombra. Le polemiche? Prima di dire certe cose bisognerebbe informarsi” AUDIO

Il ko di Pistoia costringe i biancorossi al quinto posto a -7 dalla capolista Desenzano. Il Piacenza ha fallito gli scontri diretti del 2026, a cominciare proprio da quello in casa dei biancazzurri. Ad oggi la formazione di Franzini, nonostante uno dei migliori attacchi del girone D, non è mai stata in vetta alla classifica. Per continuare a sperare nella promozione diretta il Piacenza dovrà necessariamente costruire un filotto di vittorie importante a cominciare dalla gara di domenica.
Il distacco è importante a 12 giornate dal termine del campionato, soprattutto alla luce dell’andamento delle primissime che sbagliano poco. Il sesto turno di ritorno offre però lo scontro diretto tra Lentigione e Desenzano, ossia le prime due della classifica. Questo significa che una delle due, o addirittura entrambe, perderanno punti. Il Piacenza dovrà approfittarne ed essere campione di continuità nelle prossime giornate di campionato. Il calendario infatti regala ai biancorossi 6 giornate sulla carta agevoli. Dopo Sangiuliano ad incrociare gli uomini di Franzini saranno nell’ordine Sasso Marconi, Pro Palazzolo, Tuttocuoio, Correggesse e Progresso. In palio 18 punti prima dello scontro diretto con il Lentigione che potrebbero riscrivere il campionato.
Le parole del tecnico nel pre partita
“Un match non banale contro una squadra che dal cambio del tecnico sta facendo bene. Per noi sarà fondamentale, ma dobbiamo focalizzarci sul nostro calcio e giocare a mente sgombra. Le polemiche? Ognuno può dire quello che vuole, ma chi mi accusa di scarso coraggio per le mie scelte dovrebbe prima informarsi”
La sesta giornata di ritorno del girone D di serie D, domenica 8 febbraio, ore 14:30
Lentigione – Desenzano
Correggese – Imolese
Pro Palazzolo – Pistoiese
Pro Sesto – Sasso Marconi
Sant’Angelo – Tropical Coriano
Progresso – Cittadella Vis Modena
Trevigliese – Crema
Tuttocuoio – Rovato Vetrovese
La classifica
Desenzano 49; Lentigione 48; Pistoiese 46; Pro Sesto 43; Piacenza 42; Cittadella Vis Modena 36, Pro Palazzolo 33, Rovato Vetrovese 32; Sangiuliano 31; Crema 28; Progresso 26; Sant’Angelo 24; Sasso Marconi 22; Correggese e Imolese 20; Trevigliese 16; Tropical Coriano 15; Tuttocuioio 7