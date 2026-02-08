Piacenza – Sangiuliano LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Il ko di Pistoia obbliga i biancorossi a tornare immediatamente ai tre punti per mantenere vive le speranze di promozione. Al momento il Piacenza è al quinto posto a -7 dalla capolista Desenzano. All’andata il Sangiuliano strappò un pari, ma ci furono molte polemiche sia prima che dopo la gara: una partita che si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse, ma che ha visto diverse presenze di sostenitori locali sugli spalti. Inoltre iniziò con tanti minuti di ritardo a causa di irregolarità nelle dimensioni della porta locale.
Ora però si gioca al “Garilli” e i biancorossi non possono che focalizzarsi sull’obiettivo principale: portare a casa l’intera posta in palio
La probabile formazione:
Piacenza 4-3-1-2 con rombo: Ribero, Cabri, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, De Vitis, Poledri, Campagna, D’Agostino, Manuzzi. All. Franzini
Il prepartita