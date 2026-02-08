Fiorani dopo Piacenza – Sangiuliano 2-3: “La contestazione è giusta, vogliamo riconquistare i tifosi una partita alla volta. Franzini? L’allenatore è al centro del nostro futuro “AUDIO

La dura sconfitta casalinga con il Sangiuliano City chiude le velleità di promozione del Piacenza Calcio. Il Direttore Generale Francesco Fiorani prende la parola ai microfoni di Radio Sound: “Ci metto io la faccia per lasciare il mister tranquillo. Stiamo vivendo momenti difficili e capisco perfettamente le ragioni della contestazione. Franzini? Non è assolutamente in discussione. Al contrario è al centro del nostro futuro. Questo campionato? Cercheremo di arrivare comunque più in alto possibile e riconquistare i nostri tifosi una partita dopo l’altra”