Fiorani dopo Piacenza – Sangiuliano 2-3: “La contestazione è giusta, vogliamo riconquistare i tifosi una partita alla volta. Franzini? L’allenatore è al centro del nostro futuro “AUDIO

8 Febbraio 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

La dura sconfitta casalinga con il Sangiuliano City chiude le velleità di promozione del Piacenza Calcio. Il Direttore Generale Francesco Fiorani prende la parola ai microfoni di Radio Sound: “Ci metto io la faccia per lasciare il mister tranquillo. Stiamo vivendo momenti difficili e capisco perfettamente le ragioni della contestazione. Franzini? Non è assolutamente in discussione. Al contrario è al centro del nostro futuro. Questo campionato? Cercheremo di arrivare comunque più in alto possibile e riconquistare i nostri tifosi una partita dopo l’altra”

La partita

Piacenza – Sangiuliano 2-3, svaniscono i sogni di promozione diretta dei biancorossi

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover