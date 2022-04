Piacenza, Scazzola dopo la vittoria con l’Albinoleffe: “Bravi a reagire subito” – AUDIO

Il tecnico del Piacenza Calcio, Cristiano Scazzola, ha parlato ai microfoni di Radio Sound dopo il successo all’ultimo respiro contro l’Albinoleffe: “Meritavamo la vittoria. Non siamo riusciti a segnare il 2-0 e poi è diventato tutto più complicato. Siamo stati bravi a reagire subito al loro pareggio”.

L’ANALISI DELLA GARA – “Penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Anche nel secondo tempo siamo scesi in campo con il piglio giusto per i primi venti minuti. Sul finale siamo inevitabilmente calati: molto giocatori sono provati dal punto di visto fisico, abbiamo la coperta corta. L’Albinoleffe ha preso campo ed ha trovato il pareggio, siamo stati bravi a crederci fino in fondo e a portarla a casa. Oggi meritavamo la vittoria, sono molto soddisfatto. Peccato non avere finalizzato le occasioni che abbiamo creato in precedenza ma va bene così. Per la classifica è stato un bel salto.”

GLI INFORTUNI – “La situazione infortunati è molto complicata. Oggi in tanti han giocato fuori ruolo, altri come Bobb o Dubickas praticamente non si sono allenati con noi prima di questa partita. E’ un momento difficile, ma spero per le prossime gare di recuperare qualche uomo. Mancano ancora poche giornate, vedremo di mettercela tutta”.

DI seguito l’intervista a Cristiano Scazzola, allenatore del Piacenza Calcio dopo la vittoria 2-1 del Garilli contro l’Albinoleffe: