Punti di vista: “In un minuto è cambiato tutto”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Albinoleffe – AUDIO

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

In un minuto cambia tutto. Si, perché concludere con un pareggio preso al 94esimo sarebbe stata una botta tremenda per una squadra che sta lottando per raggiungere l’obiettivo dei playoff. Invece il gol di Dubickas al 95esimo non solo ha dato la quasi certezza ai biancorossi di arrivare alla post season, ma gli ha conferito anche una positività fondamentale per terminare la stagione.

La chiosa finale

Da segnalare la prima prestazione di categoria per Rossi, che piano piano sta entrando nelle dinamiche della Serie C. La squadra ha grande voglia di lottare: una caratteristica che non deve mai mancare. Infine Cesarini: 101 reti tra i professionisti con una prestazione di altra categoria. Capisco la necessità di preservarlo, ma io non lo cambierei mai.

