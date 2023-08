Il Lecco vince il ricorso contro la decisione del Coni e quindi dovrà regolarmente disputare la Serie B che si era conquistato comunque sul campo. Respinto il ricorso del Perugia che, dunque, rimane in Serie C. L’effetto di questa decisione è che il Piacenza calcio non potrà prendere il posto del Perugia e quindi è destinato a giocare il campionato di Serie D dove era retrocesso nello scorso aprile. Le motivazioni della decisione del Tar saranno rese note il prossimo 10 agosto.

