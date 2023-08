Ricorso al Tar, oggi la sentenza. Il Piacenza sogna il ripescaggio in Serie C

Oggi sono attese le sentenze del Tar sui casi Lecco e Reggina. La Gazzetta dello Sport ha parlato di “discussione intensa, durata tre ore, l’esito si conoscerà questa mattina e le motivazioni entro 10 giorni. L’udienza al Tar del Lazio sui ricorsi di Lecco e Reggina contro la loro esclusione dalla B è il primo grado di giudizio extrasportivo sulla vicenda, in attesa della parola fine attesa il 29 dal Consiglio di Stato, dopo la quale sarà completato l’organico ammettendo le squadre al momento indicate con X e Y”.

Intanto Piacenza calcio e Casertana, già con un piede e mezzo in Lega Pro, sperano di avvicinarsi ulteriormente alla terza serie, in caso di nuova bocciatura per Lecco e Reggina, che consentirebbe a Brescia e Perugia di riapprodare in B e di liberare due posti in Lega Pro.

