Termina senza reti la finale di andata dei playoff tra Piacenza e Trapani. Di fronte ad un “Garilli” delle grande occasioni con oltre 7000 spettatori i biancorossi non sono riusciti a sfruttare il fattore campo. Franzini, nonostante l’assenza dello squalificato Bertoncini, ha scelto di schierarsi con il classico 4-3-3, con Silva in campo dal 1′ e Di Molfetta e Sestu ad affiancare il Loco Ferrari in attacco. Sono però gli ospiti a scaldare le mani a Fumagalli nelle battute iniziali: l’estremo difensore è costretto subito agli straordinari. In tutta la prima frazione sono i siciliani a condurre le operazioni con i locali costretti a difendersi in una partita molto tattica, e non potrebbe essere altrimenti, considerando la posta in palio.



L’inizio della ripresa è molto positivo per il Piacenza che reclama in almeno un paio di circostanze: al 55′ Di Molfetta entra in area di rigore, Garufo va a terra: c’è un presunto tocco di mano del giocatore del Trapani, ma il direttore di gara lascia proseguire. 5 minuti più tardi Della Latta viene platealmente spinto in area da un avversario, ma anche in questo caso il fallo non viene sanzionato. Poche occasioni, ma emozioni tante, come accade spesso nelle finali. C’è però spazio per un’ultima fiammata: una punizione di Corradi su cui Dini si oppone con un intervento importante.

A vincere è stato invece il grande pubblico biancorosso: ancora una volta al “Garilli” si è vista una coreografia da serie A. A vincere proverà anche il Piacenza: per farlo dovrà imporsi sabato prossimo, alle 20:30, sul difficilissimo campo del Trapani.

Piacenza – Trapani

Le formazioni ufficiali

Piacenza: (4-3-3) Fumagalli, Corsinelli, Pergreffi, Silva, Barlocco, Marotta, Della Latta, Corradi, Sestu, Ferrari, Di Molfetta. All. Franzini.

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Da Silva, Scognamillo, Franco, Corapi, Taugourdeau, Garufo, Ferretti, Nzola, Tulli. All, Italiano.

Il primo tempo

Inizia la partita

2′ Tiro cross del Trapani, Marotta recupera il pallone. Il Trapani ha iniziato molto forte.

3′ Colpo di testa di Nzola, Fumagalli para.

4′ Calcio di punizione per il Trapani per intervento di Pergreffi: 7 metri fuori dall’area di rigore.

4′ già secondo corner per il Trapani: i Piacenza non è ancora riuscito ad uscire dalla sua metacampo.



La grande coreografia biancorossa











10′ ancora più Trapani che Piacenza: i biancorossi per ora non riescono a rendersi pericolosi.

14′ Corradi prova il colpo di tacco per liberare Barlocco, ma fallisce la misura e il pallone termina sul fondo.

16′ Terzo corner per il Trapani. Colpo di testa ancora in corner del Piacenza. Ancora alla battuta Franco. Colpo di testa ad uscire di Pergreffi.

20′ Di Molfetta prova il cross centrale, Dini anticipa l’intervento di Ferrari. Il Piacenza finalmente si fa vedere dalle parti del portiere del Trapani.

22′ Cross di Sestu, colpo di testa di Marotta pericolosissimo, ma il centrocampista biancorosso non trova la porta.

30′ il Piacenza guadagna metri, ma fatica a creare vere occasioni.

34′ Punizione per il Piacenza: Corradi perde pericolosamente il pallone, ma i biancorossi evitano la ripartenza degli ospiti.

37′ Tiro dalla distanza di Costa Ferreira: palla abbondantemente sopra la traversa.

40’Altra conclusione di Costa Ferreira: un tiro a giro dai 20 metri che si spegne a lato.

41′ Corsinelli lancia Ferrari, ma il Loco era in fuorigioco.

45′ Finisce qui il primo tempo: Piacenza – Trapani 0-0.

Secondo tempo

Inizia la ripresa

46′ Marotta prova ad entrare in area dalla destra e ottiene un corner: altro corner, il secondo consecutivo: Corradi la mette in mezzo, Nzola sbroglia la situazione.

50′ Entra Fedato, altro ex dell’incontro, esce Ferretti.

52′ Altro corner per il Trapani. Se ne incarica Corapi. Fumagalli esce con i pugni, ma è di nuovo corner.

55′ Di Molfetta entra in area di rigore, Garufo va a terra: c’è un presunto tocco di mano del giocatore del Trapani, ma il direttore di gara lascia proseguire.

60′ Della Latta viene spinto nettamente in area di rigore, ancora una volta l’arbitro lascia proseguire.

61′ Scognamillo viene ammonito per fallo su Di Molfetta.

63′ Lunghissimo rinvio di Fumagalli a cercare Ferrari, ma il Loco scatta poco oltre la linea del fuorigioco, sarebbe stato in posizione molto invitante per provare l’azione personale.

65′ Punizione per il Trapani dai 25 metri, centrale. Franco prova il tiro, ma colpisce malissimo. Palla abbondantemente a lato.

66′ Esce Sestu ed Entra Terrani.

75′ Entrano Bachini e Corazza per Silva e Di Molfetta

77′ Occasionissima per il Piacenza: Terrani la mette in mezzo, il Loco viene anticipato da Dini…Corradi arriva di gran carriera, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

78′ Ottavo corner per il Trapani. Della Latta lascia sfilare la sfera in fallo laterale.

79 Entra Lomolino per Franco (Trapani)

80′ Entra Perez per il Loco Ferrari

90′ quattro minuti di recupero.

90′ Buona punizione conquistata da Perez. Ci prova Corradi e c’è la grande parata di Dini.

