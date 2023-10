Piacenza – Tritium 2-0: biancorossi a -2 dalla vetta della classifica. Maccarone: “Felice per il risultato. Ora testa a Desenzano” – AUDIO

Il Piacenza di Maccarone sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle le scorie delle due sconfitte consecutive e davanti al pubblico amico del “Garilli” ha bissato il successo di Caravaggio, battendo 2-0 la neopromossa Tritium. Il tecnico ha confermato il 4-3-3 con Castro, Recino e D’Agostino davanti. La gara inizia nel migliore dei modi e l’intensità sembra quella giusta: al 10′ solo il palo nega la gioia del gol a Recino il quale solo tre giorni prima aveva siglato una tripletta.

Poi i ritmi calano ed i locali rischiano di lasciar troppo spazio ai bianco-azzurri. A quel punto però, sul finale del primo tempo, arriva l’episodio che decide la partita. La difesa del Tritium con un disimpegno errato favorisce l’intervento di D’Agostino che in diagonale infila il portiere per l’1-0 ed il suo primo gol in biancorosso in campionato.

Nella ripresa, nonostante la presenza di ben 6 under in campo, il Piacenza prova ad addormentare i ritmi. Nel finale viene ancora una volta involontariamente aiutato dalla difesa avversaria: Andreoli sbaglia un passaggio per Ndoye davanti alla porta, ma Bertaglio si avventa il scivolata sul pallone e sigla l’autorete che vale il definitivo 2-0.

Un successo importante che rilancia il Piacenza, attualmente quarto, a -2 dalla vetta. Il tempo per festeggiare sarà però pressoché nullo: domenica pomeriggio i biancorossi saranno ospiti del Desenzano per il match di cartello della settima giornata.

Le parole di mister Maccarone a Radio Sound