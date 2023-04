Piacenza – Vicenza 1-0, ma non basta: i biancorossi retrocedono in serie D

Il Piacenza batte di misura il Vicenza con rete di Suljic, ma non basta. Il campionato dei biancorossi vive l’ennesima beffa e proprio al 90′ arriva la notizia del vantaggio della Triestina a Crema. I giuliani battono la Pergolettese, rendendo vano il successo dei piacentini. Una stagione più che travagliata, caratterizzata dagli esoneri di Scalise prima e di Scazzola poi. Abbate ha ridato fiducia alla squadra, ma il suo arrivo è stato forse tardivo. Una stagione caratterizzata da due enormi beffe finali: il Piacenza era in vantaggio al 97′ a Busto Arsizio, ma si è fatto raggiungere al 100′, anche oggi i piacentini erano già vicini alla festa, ma ancora una volta nel recupero la gioia si è trasformata in enorme delusione. Da domani il club si interrogherà sulle politiche da perseguire per provare a restituire al Piacenza il professionismo al più presto.

Il vice presidente Rigolli: “Una stagione maledetta. Ai tifosi chiedo di starci vicino”

La partita

Secondo tempo

Finisce qui. Suljic sigla il gol vittoria, ma non basta a Crema la

6 minuti di recupero

Esce Jimenez entra Mogentale

81′ Ammonito Masetti.

78′ Entrano Palazzolo e Luppi fuori Cesarini e Giorno

78 corner per il Vicenza.

77′ Ammonito Chierico

73′ Entra Tonin esce Giacomelli.

70′ Corner per il Vicenza. Nocchi sbaglia l’uscita ed il pallone termina in porta, ma è tutto fermo. C’è fallo in attacco di Corradi.

68′ Stoppa spedisce un pallone fuori, ha calciato dall’area piccola! Occasione per il Vicenza.

67′ Occasionissima per il Piacenza. Splendido cross di Rizza. Plescia la fa rimbalzare poi prova la conclusione. Palla di poco sopra alla traversa.

65′ Cesarini tocca per Munari, la tocca per Plescia che per un ciuffo d’erba viene anticipato in corner. Se ne incarica sempre Suljic. C’è il colpo di tacco di Plescia, poi il pallone arriva comodo tra le braccia di Confente.

64′ Ammonito Corradi per fallo su Rizza che era lanciato a rete.

62′ Suljic ci prova di nuovo su punizione, ma stavolta la posizione è troppo distante e defilata ed il pallone seppur di poco termina sopra la traversa.

59′ Fuori Morra, dentro Plescia. Entra anche Chierico per Gonzi

58′ Punizione per il Vicenza, mezzo metro fuori dall’area, dal lato destro. Jimenez la mette in mezzo. La tocca Cappelletti di testa che manda alto.

55′ Entra Begic ed esce Zonta

53′ Ammonito Munari.

52′ Tiro di Stoppa da posizione defilata e Nocchi è costretto agli straordinari e la mette in corner. Sugli sviluppi c’è il colpo di testa ad uscire dei biancorossi.

49′ Gonzi entra in area di rigore, cade ma per l’arbitro è tutto regolare: c’è stato un contrasto con Oviszach che però secondo il fischietto ha subito il fallo.

47′ Possesso palla per il Vicenza, che prova a mettere sotto i biancorossi

Nessun cambio per il Piacenza. Per il Vicenza entra Greco per Sandon

Primo tempo

Finisce il primo tempo. Piacenza in vantaggio per 1-0 con la rete su calcio di punizione di Suljic al 25′.

47′ Grande occasione per il Vicenza con Nocchi che respinge su Stoppa.

41′ Occasionissima per il Piacenza con Morra che prova il pallonetto, ma il portiere devia con un braccio.

37′ Corner per il Vicenza. Sugli sviluppi è bravo Rizza di testa a spazzare.

32′ Morra guadagna un prezioso corner. Rizza la mette al limite dove c’è Suljic che perde l’attimo per calciare.

28′ Il gol ha dato una grande spinta al Piacenza che ora può usufruire di un altro corner. Suljic la mette in mezzo, ma i biancorossi preferiscono ripartire da dietro e lanciare Cesarini, che però è in netto fuorigioco.

25′ Suljic dal vertice destro dell’area di rigore su calcio piazzato porta avanti il Piacenza!!

18′ Parisi chiede il cambio. E’ caduto a terra ed esce, infortunato. Entra al suo posto Munari.

18′ Secondo corner: sugli sviluppi un biancorosso cade a terra in area. Tutto regolare per l’arbitro.

12′ Conclusione del Vicenza, Parisi concede il corner: il secondo per gli ospiti. Jimenez la mette sul secondo palo, Cappelletti prova una sforbiciata. Palla abbondantemente fuori dallo specchio.

10′ il Vicenza fa la partita i locali attendono per cercare di ripartire in contropiede. Piacenza molto nervoso in questa fase.

6′ Punizione per il Vicenza. Giacomelli trova la deviazione della barriera. Corner per gli ospiti. Nulla di fatto sugli sviluppi.

3′ Rizza la mette in mezzo rasoterra dalla sinistra, Cesarini di piatto prova la conclusione, ma Consenti respinge. Prima grande occasione della partita.

1′ Primo corner per il Piacenza. Corner che si spegne a fondo campo

Iniziata al “Garilli”

Piacenza in classica maglia biancorossa. Maglia scura per il Vicenza.

La probabile formazione

Piacenza 3-5-2 Nocchi; Accardi, Cosenza, Masetti, Parisi, Suljic, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra. All.: Abbate

A disposizione: Fossati, Tintori, Nava, Plescia, Zunno, Chierico, Palazzolo, Luppi, Munari, Vianni, Zanandrea, Capoferri

Vicenza 4-3-3: Confente, Corradi, Cappelletti, Sandon, Zonta, Giacomelli, Jimenez, Scarsella, Stoppa, Rolfini, Oviszach. All. Thomassen

A disposizione: Brzan, Iacobucci, Pasini, Greco, Begic, Mogentale, Tonin, Ndiaye, Della Morte

Il pre partita