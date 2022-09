Piacenza – Virtus Verona, per i biancorossi deve essere la gara del riscatto

Primo tour de force per il Piacenza di Manuel Scalise, chiamato a far dimenticare e in fretta la prestazione con poche luci e molte ombre del “Voltini”. Sabato pomeriggio i biancorossi faranno il loro debutto al “Garilli” per affrontare la Virtus Verona, martedì sera, sempre tra le mura amiche, se la vedranno invece con la FeralpiSalò, per arrivare a sabato 17 e alla trasferta di Arzignano.

Qui Piacenza: Scalise deve fare i conti con le assenze

Il tecnico questa partita avrebbe certamente preferito preparala con l’organico al completo, ma la sconfitta di Crema ha portato in dote anche le squalifiche di Zunno, Parisi e Suljic. Tre rossi che ci privano di giocatori chiave nell’equilibrio biancorosso. I tre sconteranno solo un turno di stop, ma è chiaro che la strada verso il match di sabato sera per il Piacenza sia tutta in salita.

Squalifica già scontata invece per capitan Cesarini: il Mago può dare sicuramente una mano a questa squadra in fase inventiva e realizzativa. Lo dicono le pochissime conclusioni in porta dei biancorossi nella partita d’esordio. Lo dice anche il palmares e la qualità indiscussa di questo giocatore che abbiamo potuto già apprezzare lo scorso anno. Da lui Scalise si aspetta tantissimo e già da sabato sera proverà a dimostrare di meritarsi questa fiducia.

Una partita da non sbagliare

Una squadra non si può giudicare da una sola partita, ma è chiaro che il Piacenza dovrà sicuramente far dimenticare in fretta la prima gara, anche perché martedì arriverà al “Garilli” la FeralpiSalò, vale a dire una delle pretendenti alla vittoria del campionato ed è chiaro che in quella circostanza sarà molto complicato fare il bottino pieno. Sabato pomeriggio non sarà certo una passeggiata: di fronte i biancorossi troveranno una Virtus agguerrita, che nella gara d’esordio ha strappato un pari ad una formazione molto competitiva quale il Lecco.

La seconda giornata di campionato

Venerdì 9 settembre, ore 20:00 Juventus – Pordeonone

Sabato 10 settembre, ore 17:30

Arzignano – Triestina

FeralpiSalò – Pro Patria

Lecco – Pergolettese

Mantova – Novara

Piacenza – Virtus Verona

Pro Sesto – Albinoleffe

Renate – Sangiuliano

Trento – Pro Vercelli

Sabato 10 settembre, ore 20:30

Padova – Vicenza

I prossimi impegni del Piacenza

Piacenza – Virtus Verona Sabato 10 settembre, ore 17:30

Piacenza – FeralpiSalò martedì 13 settembre, ore 21:00

Arzignano – Piacenza sabato 17 settembre, ore 17:30

Piacenza – Albinoleffe sabato 24 settembre, ore 14:30

Sangiuliano – Piacenza, domenica 2 ottobre, ore 17:30