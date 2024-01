Piacenza Volley: Alla Ricerca della Continuità. Primo Tempo con Alessandro Fei

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Alessandro Fei, il Team Manager della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Nella frenetica stagione di volley italiano, il Piacenza Volley sta cercando di navigare tra le acque agitate del campionato e della Champions League. Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Alessandro Fei, Team Manager della Gas Sales Bluenergy Piacenza, per ottenere una prospettiva unica sui desideri e le sfide della squadra in questa stagione.

“Sì, abbiamo un mese molto impegnativo sia in campionato italiano sia in Champions League. Entrambe sono manifestazioni molto importanti per noi, e vogliamo arrivare fino in fondo,” ha affermato Fei. Questo mese di partite ravvicinate ha messo alla prova la squadra sotto molti aspetti, tra cui la stanchezza fisica e mentale.

“Sicuramente dobbiamo migliorare nel fondamentale della battuta. Abbiamo dei grandi servizi, ma dobbiamo trovare la continuità. In molte partite, se una squadra batte bene al servizio, mette in difficoltà l’avversario,” ha sottolineato Fei.

Inoltre, ha sottolineato che in periodi così affollati di partite, i giocatori hanno bisogno di molto riposo e devono rimanere tranquilli. Anche se qualche sconfitta può capitare, l’atteggiamento positivo e la determinazione a lottare in ogni partita sono fondamentali.

Il Piacenza Volley è determinato a migliorare e a mantenere alta la concentrazione mentre affronta una serie di sfide nel campionato e nella Champions League. La squadra è pronta a tornare in campo con rinnovata energia e determinazione, affrontando le prossime partite con la speranza di ottenere risultati positivi.

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.