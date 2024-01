XNL Arte, prorogata al 28 gennaio della mostra Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi

Prorogata al 28 gennaio della mostra Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi. La prima di una serie di esposizioni dedicate a opere meno conosciute nelle collezioni dei musei piacentini in dialogo con artisti contemporanei, il primo atto del progetto ha visto il coinvolgimento di opere della collezione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in dialogo con lavori dell’artista Massimo Grimaldi, nella creazione di undiscorso sulla poetica del ritratto e la rappresentazione dell’umano.

In questa speciale occasione, l’istituzione si arricchisce di un nuovo progetto di narrazione digitale, intitolato Voci su / Voices on. Si tratta di un format editoriale dedicato agli artisti e alla comunità che li circonda. Il progetto raccoglie voci di amici, colleghi, professionisti e quanti altri possano testimoniare una relazione professionale e affettiva con l’artista protagonista della mostra in corso presso gli spazi dell’istituzione.

Voci su / Voices on è un’incursione nel vissuto dell’artista, operata da chi lo frequenta, da chi ha lavorato con lui, da chi lo stima e riconosce l’importanza del lavoro per se stesso e per il discorso sull’arte oggi.

Il progetto esordisce sul canale Instagram di XNL a partire dall’11 gennaio 2024 con Voci su Massimo / Voices on Massimo, una mostra immateriale composta da un coro di voci dedicate a Massimo Grimaldi: Lorenzo Balbi, direttore artistico MAMbo; Luca Cerizza, curatore Padiglione Italia Biennale di Venezia, 2024; Luca Lo Pinto, direttore MACRO, Roma; Elisabetta Masala, curatrice MAN, Nuoro; Simone Menegoi, critico d’arte e direttore artistico Arte Fiera Bologna; Linda Fregni Nagler, artista; Alessandro Pessoli, artista; Paola Nicolin, direttrice XNL Arte.

Grazie al prolungamento delle date di apertura della mostra XNL Arte amplia la sua offerta formativa per scuole e pubblici diversi. Viene esteso il programma di atelier per le scuole realizzato a partire dai temi della mostra, seguito dalla coordinatrice delle attività educative Enrica Carini con quattro nuove date: giovedì 11, venerdì 12, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024; e prosegue XNL Mondo il programma di reading e letture in lingua originale con la comunità mondo di Piacenza realizzato in collaborazione con l’associazione Mondo Aperto.

Sempre aperta per le scuole secondarie, o per gruppi di cittadini e aziende, la possibilità di iscriversi alle visite guidate, coordinate dalla responsabile dei progetti Arte Cinzia Cassinari.

Per informazioni e iscrizioni: edu@xnlpiacenza.it.

La mostra è aperta al pubblico da venerdì a domenica con orario continuato 10.30-19.30.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio, e con il prezioso sostegno di Banca di Piacenza.