Piacenza Wine Days dal 17 al 19 novembre, “fuori Salone” della Fiera dei Vini. Maestri: “Importante promozione del territorio” – AUDIO

La città brinda ai Piacenza Wine Days, “fuori Salone” della Fiera dei Vini in programma dal 18 al 20 novembre a Piacenza Expo. Il Consorzio Promo Piacenza Emilia propone dal 17 al 19 novembre una tre giorni ricca di eventi. Il Salone Monumentale di Palazzo Gotico e altri luoghi di prestigio si trasformeranno in un paradiso per gli enofili.

L’obiettivo – racconta Giuseppina Maestri Presidente del Consorzio Promo Piacenza Emilia – è di promuovere al meglio il nostro territorio e la fiera. Legare l’evento a quello che noi possiamo offrire dal punto di vista turistico, artistico ed enogastranomico. Un po’ la mission anche del Consorzio. Abbiamo tante cose da promuovere nel territorio ed è giusto sfruttare tutte le occasioni.

Salone Monumentale di Palazzo Gotico“Il Vino nel Futuro – Dialogo sulla Sostenibilità del Settore”

Il 17 novembre alle ore 17 è in programma un convegno con i protagonisti del mondo enologico. Un esclusivo workshop dedicato alla sostenibilità del settore vinicolo. Presenti rinomati esperti tra cui Fabio Piccoli e Luigi Polizzi, per far scoprire i segreti di una produzione vinicola responsabile. La serata si illumina con la presenza di Oscar Farinetti che parlerà del suo ultimo libro, “10 Mosse per Affrontare il Futuro”.

Alle ore 20: “Tre Calici… Aspettando la Fiera dei Vini – Un’Occasione Benefica”. E’ possibile assaporare la selezione dei migliori vini piacentini in una serata di degustazione a scopo benefico per supportare le iniziative della Croce Rossa Italiana.

Musei Civici di Palazzo Farnese “La Sostenibilità nel Calice: Alla Riscoperta dei Vigneti Autoctoni dei Territori Vitivinicoli Italiani e Piacentini”

Il 18 novembre è possibile partecipare a una raffinata degustazione che celebra i vini autoctoni e la loro evoluzione sostenibile. In collaborazione con l’Università del Sacro Cuore e Vinrà, si può scoprire il fascino dei vigneti italiani attraverso i loro sapori autentici. Inizio alle ore 17.30.

Krnos Museo della Cattedrale“La Vigna nell’Arte: Un Viaggio Iconografico”

Dalle ore 19.30: “La Vigna nell’Arte”, una mostra che intreccia la storia del vino con l’arte. Un evento esclusivo che unisce cultura e degustazione.