Fiera dei vini, un ricco “fuorisalone” con tre giorni di eventi e ospiti illustri

Dal 17 al 19 novembre il fuorisalone offrirà degustazioni di vini e prodotti tipici, incontri sull’enologia ed una serata benefica. Fra gli ospiti anche Oscar Farinetti.

Il Consorzio Promo Piacenza Emilia e Confcommercio Piacenza (in collaborazione con il Comune di Piacenza, Visit Emilia Romagna, Piacenza Expo, Colli Piacentini DOC, Università Cattolica del Sacro Cuore, FIPE, Consorzio Salumi DOP piacentini, Associazione Panificatori di Piacenza e Provincia, Kronos Museo della Cattedrale, Cooltour Turismo e cultura) organizzano una tre giorni di eventi imperdibili per chi è amante del vino.

Dal 17 al 19 novembre, il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, l Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo della Cattedrale si trasformeranno in un paradiso per gli enofili. Sarà l’occasione per degustare vini e prodotti tipici del territorio ma anche per saperne di più sulla sostenibilità nel settore e per scoprire meraviglie del patrimonio culturale e monumentale di Piacenza. Fra gli ospiti ci sarà il patron di Eataly, Oscar Farinetti.

Il programma del 17 novembre

Si partirà il 17 novembre alle ore 17:00 presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico con un incontro intitolato “Il Vino nel Futuro – Dialogo sulla Sostenibilità del Settore”. Sarà un workshop dedicato alla sostenibilità del settore vinicolo con la partecipazione di rinomati esperti tra cui Fabio Piccoli (Editor in chief di Wine Meridian). Luigi Polizzi (Direttore presso la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Stefano Poni (Professore Ordinario di Viticoltura presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). Luca Rigotti (Presidente del Gruppo Mezzacorona, Coordinatore Settore Vitivinicolo di Alleanza delle Cooperative e Presidente del Gruppo di Lavoro Vino del Copa Cogeca), Marco Trevisan (Professore Ordinario e Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) che spiegheranno i segreti di una produzione vinicola responsabile.

Il pomeriggio proseguirà con la presenza di Oscar Farinetti che parlerà del suo ultimo libro, 10 Mosse per Affrontare il Futuro. “In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare degli eventi: basta solo avere il coraggio di progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse”.

La partecipazione è gratuita ed è necessaria la prenotazione. (A questo indirizzo il programma degli eventi e i link per prenotare: https://www.unionecommerciantipc.it/piacenza-wine-days-tre-giorni-imperdibili-17-novembre).

Non manca la solidarietà

Il piacere di degustare vini e prodotti tipici piacentini si sposerà con la solidarietà in occasione dell’iniziativa “Tre calici … aspettando la Fiera dei Vini” in programma sempre il 17 novembre, alle ore 20, presso il Salone Monumentale di Palazzo Farnese. Sarà un evento benefico con ingresso ad offerta, il cui ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana Comitato di Piacenza, Area Sociale.

Come lascia intendere il titolo i partecipanti potranno degustare tre calici di vino piacentino, oltre a salumi e formaggi delle nostre terre. Il tutto accompagnato dalla musica che farà da piacevole sottofondo e regalerà ulteriore suggestione alla prestigiosa cornice monumentale di palazzo Gotico.

I posti sono limitati e si può prenotare scrivendo una email a sindacale@unionecommerciantipc.it

Prenotando gli eventi del 17 novembre si avrà accesso gratuito alla Fiera dei Vini di Piacenza e si riceverà in omaggio il libro di Oscar Farinetti “10 Mosse per Affrontare il Futuro”. L’offerta è limitata ai primi 100 partecipanti.

Il programma del 18 novembre

Il giorno successivo, il 18 novembre, alle ore 17:30 presso i Musei Civici di Palazzo Farnese, si terrà una masterclass intitolata “La Sostenibilità nel Calice: Alla Riscoperta dei Vigneti Autoctoni dei Territori Vitivinicoli Italiani e Piacentini”. Sarà possibile partecipare ad una raffinata degustazione che celebrerà i vini autoctoni e la loro evoluzione sostenibile. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Università del Sacro Cuore e Vinrà, permetterà di scoprire il fascino dei vigneti italiani attraverso i loro sapori autentici.

Punto focale della degustazione sarà la scoperta non solo dei vitigni autoctoni dei territori vitivinicoli italiani, rappresentati dai 6 vini in degustazione, ma delle buone pratiche che questi viticoltori hanno saputo mettere “in campo e in cantina” per contribuire ad arricchire il territorio di sostenibilità.

Presenteranno Lucrezia Lamastra (Università Cattolica del Sacro Cuore), Paolo Criscione (Desam Ingegneria e ambiente – Vinrà), Maria Dei Svaldi (Desam Ingegneria e ambiente – Vinrà), Matteo Monchiero (Rete Vini Sostenibili – AIS). La partecipazione è gratuita (i posti disponibili sono 40).

Ultimo appuntamento sarà il 18 e 19 novembre alle ore 19:00 e 20:30 presso Kronos Museo della Cattedrale “La Vigna nell’Arte: Un Viaggio Iconografico”, una mostra che intreccia la storia del vino con l’arte. Si salirà fino alla cupola del Guercino e si effettuerà una degustazione di vini piacentini. L’evento organizzato da Cooltour Turismo&Cultura è a pagamento (15 €) e richiede la prenotazione obbligatoria entro le ore 15:00 del giorno dell’evento (Tel 3314606435 – email cattedralepiacenza@gmail.com).

La soddisfazione di Raffaele Chiappa di Unione Commercianti

«Siamo arrivati oggi a presentare il Fuorisalone della Fiera dei vini, quello che abbiamo chiamato Wine Days. Siamo partiti circa un anno fa da un’idea tracciata su un foglio di carta. L’idea è cresciuta, si è sviluppata ed ecco qui alla conferenza stampa.

Da parte mia c’è un pizzico di orgoglio, un orgoglio non fine a sé stesso ma che deriva da alcuni elementi che trovo all’interno di questo progetto.

Innanzitutto il forte coinvolgimento del consorzio Promo Piacenza Emilia che abbiamo il piacere di ospitare nella grande famiglia di Confcommercio e che ha fatto da trait d’union fra le realtà che lo compongono, diverse fra loro, ma con uno scopo comune: la promozione della nostra magnifica provincia.

Ringrazio gli assessori Fornasari, Brianzi e Fiazza per la loro collaborazione e mi fa davvero piacere constatare come abbiamo lavorato ad un progetto che non sarà un episodio una tantum. Abbiamo costruito un modello collaborativo fra interlocutori differenti, un modello molto interessante che credo, in futuro, si potrà applicare non solo all’enogastronomia ma ad ogni altro settore, dallo sport, alla cultura, alla convegnistica. Un progetto scalabile e replicabile.

L’altro motivo di orgoglio è la convinzione che grazie al Fuori Salone daremo visibilità alla città ed alla provincia. Porteremo persone, visitatori, in centro ed offriremo loro l’opportunità di conoscere Piacenza, i nostri bellissimi borghi, le botteghe, i monumenti, le strutture ricettive ed alberghiere, i ristoranti. enogastronomici.

Come abbiamo scritto in uno degli slogan pubblicitari … la città è in fermento ed io ringrazio tutti coloro che, assieme, hanno dato vita a queste bollicine, queste idee che vivacizzeranno Piacenza nei prossimi giorni».