Piacenza Expo si prepara alla “Fiera dei Vini”, ben 250 espositori già alla prima edizione: dal 18 al 20 novembre – AUDIO

L’addio del Mercato dei Vignaioli Indipendenti aveva lasciato profonde ferite (e polemiche) a Piacenza. Ma la squadra di Piacenza Expo, capitanata da Giuseppe Cavalli, ha deciso di rimboccarsi le maniche e proporre al territorio un evento nuovo, con l’obiettivo di renderlo grande, anno dopo anno. E così siamo arrivati alla prima edizione della Fiera dei Vini, in programma dal 18 al 20 novembre.

Ben 250 espositori dall’Italia e dall’estero

E per essere una prima edizione i numeri sono già impressionanti: saranno ben 250 le aziende vitivinicole italiane ed estere che parteciperanno, selezionate dal comitato scientifico composto da Antonello Maietta, Vito Intini, Fosca Tortorelli, Roberto Donadini e Cristina Micheloni.

I produttori saranno distribuiti all’interno degli spazi espositivi suddivisi per regione, un vero e proprio percorso di visita e assaggi comodo e funzionale per i visitatori. A completate la proposta anche sei masterclass di approfondimento che vedranno protagonisti alcuni dei produttori. Inoltre saranno numerose le attività collaterali legate al mondo dell’arte e della cultura, come presentazioni di libri dedicati al mondo del vino e una mostra di opere d’arte a tema.

“Un evento completamente nuovo – commenta il presidente Giuseppe Cavalli – che segna una linea di demarcazione con il passato e apre a una visione del vino nel segno della qualità. La sintesi dell’ottimo e impegnativo lavoro svolto da Piacenza Expo nello spazio di dieci mesi”.

Alla Fiera dei Vini i visitatori avranno a disposizione una vera area food con 16 artigiani del cibo che prepareranno piatti di alta qualità da gustare direttamente in fiera.

Eventi collaterali

Nel padiglione principale della fiera andrà infatti in scena Filari di libri, uno spazio dedicato alle presentazioni di volumi che parlano di vino, con slot di 30 minuti a disposizione di editori e scrittori. Nel corner dedicato al podcast della Fiera dei Vini si terranno interviste live ai protagonisti di una nuova Italia del vino: storie di vendemmie, coraggio e innovazione, che verranno poi rilanciate sul sito della manifestazione. Nell’angolo Cantine d’Artista verranno esposte opere d’arte classiche e contemporanee con soggetti, visioni e temi legati alla magia del vino. Nell’emporio Fuori Vigna sarà possibile scoprire e acquistare piante antiche che raccontano il territorio italiano, frutti di un’agricoltura naturale da riscoprire.

Attività formative

Spazi personalizzati saranno messi a disposizione delle associazioni di sommellerie, che potranno presentare le attività formative e le novità 2024 a coloro che desiderano coltivare la propria passione per il vino. I visitatori potranno infine partecipare a Messaggi in bottiglia: tre aggettivi per il tuo vino. Compilando una scheda che sarà inserita in una botte collocata all’uscita della fiera sarà possibile descrivere il proprio vino preferito. Le tre parole più ricorrenti andranno a formare il claim della prossima edizione dell’evento.

Biglietti e prenotazioni

La biglietteria online per l’ingresso alla manifestazione e alle masterclass è attiva al link piacenzaexpo.vivaticket.it/it/tour/fiera-dei-vini-2023/3582. Il costo del ticket giornaliero è di 25 euro, ma è possibile anche optare per le soluzioni dei biglietti cumulativi, al prezzo di 40 euro per l’accesso a due giorni di evento e di 55 euro per l’intera durata della fiera.

Per coloro che sono affiliati alle associazioni di settore AIS, ONAV e FISAR è riservato un biglietto ridotto giornaliero al costo di 15 euro, che può essere richiesto scrivendo a ufficio.commerciale@piacenzaexpo.it.